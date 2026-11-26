„Atsakingai vertinu ir galimas šio sprendimo pasekmes – naujus Seimo nario rinkimus vienmandatėje apygardoje, kurių organizavimas valstybei galėtų kainuoti apie pusę milijono eurų, – feisbuke ketvirtadienį rašė parlamentaras. – Todėl nusprendžiau pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir kreiptis į aukštesnės instancijos teismą, kad šis įvertintų, ar mano atveju paskirta sankcija yra būtina, teisinga ir proporcinga.“
Telšių apylinkės teismas ketvirtadienį T. Martinaitį „čekiukų“ byloje atleido nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą, šiam prisipažinus kaltu.
Tačiau politikui teismas skyrė baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą trejiems metams.
Politikas kaltintas piktnaudžiavimu, dokumentų suklastojimu bei turto pasisavinimu, kai 2019–2023 metų kadencijoje ėjo Akmenės tarybos nario pareigas.
T. Martinaitis teigė nevengiantis atsakomybės, tačiau nori „proporcingo teisingumo“.
„Pastarasis laikotarpis man ir mano šeimai nebuvo lengvas. Tai buvo laikas apmąstymams, savo klaidų įvertinimui ir svarbioms gyvenimo pamokoms. Klydau. Savo kaltę pripažinau, nuoširdžiai gailiuosi ir esu atlyginęs padarytą turtinę žalą. Atsiprašau visų, kuriuos nuvyliau“, – rašė politikas.
Teismas nustatė, kad kaltinamasis Akmenės savivaldybės administracijai pateikė 13 tarybos nario avanso apyskaitų, kuriose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis apie patirtas išlaidas, kurios nebuvo susijusios su tarybos nario veikla, tai yra įvairių degalų rūšių įsigijimo ir apmokėjimo kvitus už 2 tūkst. eurų, kurie apmokėti banko kortelėmis, nepriklausančiomis kaltinamajam.
Teismas nusprendė, kad kaltinamasis piktnaudžiavo tarnybine padėtimi, siekdamas asmeninės turtinės naudos, suklastojo ir panaudojo tikrus dokumentus bei pasisavino jam patikėtą svetimą turtą – Akmenės rajono savivaldybės tarybos nario veiklai atsiskaityti skirtas lėšas.
Teismo vertinimu, kaltinamasis padarė didelę neturtinę žalą Akmenės savivaldybės administracijai – buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija, sumenkintas jos autoritetas visuomenės tarpe. Taip pat padaryta ir turtinė žala.
Teismas įvertino tai, kad apysunkį nusikaltimą T. Martinaitis padarė pirmą kartą, pripažino padaręs visas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Teismas taip pat atsižvelgė į tai, kad jis atlygino Akmenės rajono savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą.
Telšių apylinkės teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
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