Jo byla nutraukta.
Tačiau teismas parlamentarui paskyrė baudžiamojo poveikio priemonę – teisės būti išrinktam ar paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir jų įstaigų, įmonių renkamas ar skiriamas pareigas atėmimą trejiems metams.
Jeigu šis nuosprendis įsiteisės, T. Martinaitis gali netekti Seimo nario mandato.
Šis Telšių apylinkės teismo nuosprendis gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui.
Teismas atsižvelgė, kad apysunkį nusikaltimą T. Martinaitis padarė pirmą kartą, pripažino padaręs visas nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi, taip pat atsižvelgė į tai, kad jis atlygino Akmenės rajono savivaldybės administracijai padarytą turtinę žalą, grąžindamas jai 3 195 eurus.
Atleisti T. Martinaitį nuo baudžiamosios atsakomybės ir perduoti laiduotojai sutuoktinei teismo prašė ir kaltinimą politiko byloje palaikantis Šiaulių apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Egidijus Jurgelis.
Tačiau prokuroras mano, kad ir atgailaujančiam politikui turėtų būti paskirta baudžiamojo poveikio priemonė – trejiems metams atimta teisė būti išrinktam ir paskirtam į valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų, įmonių ar nevalstybinių organizacijų renkamas ar skiriamas pareigas.
Prokuroras taip pat siūlė socialdemokratui skirti 1 tūkst. eurų įmoką į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų fondą.
T. Martinaičiui pripažinus kaltę, bylos nagrinėjimas Telšių apylinkės teisme įvyko sutrumpinto įrodymų tyrimo tvarka: liudytojai nebuvo apklausiami, o kaltinamasis įgijo teisę pretenduoti į trečdaliu mažesnę bausmę.
Parlamentarui T. Martinaičiui pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, savivaldybės turto pasisavinimo ir dokumentų klastojimo. Byla susijusi su jo 2019–2023 m. eitomis Akmenės rajono tarybos nario pareigomis.
Kaip skelbė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba ir prokuratūra, T. Martinaitis piktnaudžiaudamas tarybos nario tarnybine padėtimi, klastodamas tikrus dokumentus ir juos panaudodamas, pasisavino Akmenės rajono savivaldybės administracijai priklausantį turtą.
Anot teisėsaugos, T. Martinaičio atžvilgiu ikiteisminio tyrimo metu nustatyta 50 atvejų, kai į avanso apyskaitas jis įtraukė dyzelino ir benzino pirkimą iš kitiems asmenims ar įmonėms priklausančių mokėjimo kortelių.
„Teismas nustatė, kad kaltinamasis T. Martinaitis Akmenės savivaldybės administracijai pateikė 13 vnt. tarybos nario avanso apyskaitų, kuriose nurodė tikrovės neatitinkančius duomenis – 2019 m. balandžio mėn.–2023 m. kovo mėn. laikotarpiu patirtas išlaidas, kurios nebuvo susijusios su tarybos nario veikla, tai yra įvairių degalų rūšių įsigijimo ir apmokėjimo kvitus už 1996,70 euro, kurie buvo apmokėti banko kortelėmis, nepriklausančiomis kaltinamajam“, – paskelbė teismas.
Teismo vertinimu, minėtais veiksmais tarybos narys padarė didelę neturtinę žalą Akmenės savivaldybės administracijai – buvo pakirstas pasitikėjimas šia institucija, sumenkintas jos autoritetas visuomenėje, taip pat padaryta ir turtinė žala.
Parlamentaras teisme visiškai prisipažino kaltu, davė išsamius paaiškinimus dėl veikų aplinkybių, nurodė, kad prisiima visą atsakomybę už savo veiksmus ir sukeltus neigiamus padarinius, nuoširdžiai gailisi dėl padarytų nusikaltimų.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo veiklai skirtomis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
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