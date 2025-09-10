Tiesiogiai: Seimas pradeda rudens sesiją

Seimo posėdį stebėkite tiesiogiai:
Pirmąjį šio rudens sesijos posėdį pradėjo demokratų lyderis Saulius Skvernelis. Pasikeitus koalicijai ir į ją pakvietus Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungą, Seimo pirmininku pasiūlytas socialdemokratas Juozas Olekas. Parlamentas dar turės pritarti jo kandidatūrai.
Į Seimo pirmininko postą kandidatuojantis J. Olekas norėtų būti parlamentą ypač svarbiais valstybiniais klausimais vienijančiu lyderiu.
„Norėčiau būti, kuris vienija ypatingai svarbiais valstybiniais klausimais, kur galima surasti iš tikrųjų sutarimą. Man atrodo, kad aš toks buvau, esu ir tikiuosi būti tokiu, kuris skatins dialogą, kalbėjimą ir bendro sutarimo paieškas“, – sakė J. Olekas.
Seimas pradeda rudens sesiją
Vyriausybė patvirtino darbų programą rugsėjo 10 d. prasidėsiančiai Seimo rudens sesijai. Vienas svarbiausių parlamentą pasieksiančių klausimų – kitų metų valstybės biudžeto projektas, kurį žadama pateikti spalio mėnesį. Taip pat bus svarstomi Seime kelią jau besiskinantys įstatymai dėl priemokų už sveikatos paslaugas naikinimo, parlamentą turėtų pasiekti ir įstatymas dėl naujo karinio poligono.
Iš viso Ministrų kabinetas įstatymų leidėjams ketina teikti 122 įstatymų pataisų paketus: 49 rugsėjį, 26 – spalį, 28 – lapkritį, 19 – gruodį.
„Iš tų (įstatymų – ELTA) paketų, 42 – ir tai jau rimtas skaičius – jau yra registruoti Seime. (...) Likusius dar laikinoji Vyriausybės turės patvirtinti ir teikti Seimui savo posėdžiuose“, – posėdžio metu teigė laikinasis premjeras Rimantas Šadžius.
„Tie (projektai – ELTA), kurie susiję su valstybės biudžetu – tie yra, be abejo, būtini priimti Seimo sesijoje. Ir su tuo yra susiję atitinkamų socialinių rodiklių indeksavimo, darbo užmokestį reguliuojantys įstatymo projektai“, – dėstė jis.
Pristatydamas svarbiausius darbų programos aspektus, R. Šadžius linkėjo Ministrų kabinetui gerų diskusijų, svarstant įstatymo projektus Seimo salėje. Nors, pažymėjo jis, daugelį klausimų jau teiks naujasis Ministrų kabinetas, laikinojo premjero teigimu, tam tikras 19-osios Vyriausybės palikimas pasieks parlamento salę.
„Jau naujoji Vyriausybė dalyvaus tų įstatymų svarstyme, bet manau, kad mūsų, 19-osios Vyriausybės tam tikras palikimas, įdirbis turi būti Seimui pateiktas“, – sakė jis.
Siūlymai dėl paprastesnių procedūrų stambioms investicijoms
Seimo rudens sesijoje Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIM) planuoja teikti projektus, kuriais būtų supaprastinta tvarka stambiems investicijų projektams valstybinę žemę perduoti be viešo konkurso ar aukciono, kitaip mažinti administracinę naštą verslui.
Tuo metu Energetikos ministerija siūlys, kaip tobulinti elektros gamybos įmokos modelį, leisiantį surinkti daugiau lėšų ir sumažinti gyventojams tenkančias įmokas, įtraukti daugiau jų mokėtojų, padidinti naudą gyventojams šalia elektrinių, gerinti prijungimo prie elektros tinklų sąlygas.
Taip pat planuojama gerinti branduolinės energetikos objekto fizinės saugos reglamentavimą.
Finansų ministerija, kurioje bus rengiamas 2026-2028 metų šalies biudžeto projektas, siūlys, kaip didinti pensijų fondų investicijas Lietuvoje ir nacionalinio plėtros banko ILTE efektyvumą, su Valstybine mokesčių inspekcija (VMI) suderinti kitąmet įsigaliosiančios mokesčių pertvarkos projektus.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM) siūlys didinti biudžetinių įstaigų darbuotojų minimaliuosius pareiginės algos koeficientus, atsižvelgiant į minimaliosios mėnesinės algos (MMA) didėjimą nuo ateinančių metų, keisti socialinių išmokų bazinių dydžių indeksavimo tvarką.
Susisiekimo ministerija Seimui teiks projektus dėl valstybės rezervo papildymo susisiekimo paslaugomis – krovinių ekspedijavimo, krovinių, keleivių ir bagažo vežimo, jas būtų galima gauti ekstremaliųjų situacijų ar krizės metu.
Aplinkos ministerija siūlys mažinti ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo proceso trukmę, o Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) – maisto ir žemės ūkio politiką pripažinti viena iš svarbiausių nacionalinį saugumą užtikrinančių Lietuvos vidaus politikos dalių.
Siūlys įstatymą dėl karinio poligono
Tarp svarbiausių Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teikiamų iniciatyvų – Lietuvos kariuomenės karinio poligono įstatymo projektas, kuriuo norima sudaryti teisines prielaidas naujo poligono kūrimui.
Taip pat ministerija į darbų programą įtraukė ir įstatymų projektus dėl gynybos ir saugumo pramonės plėtros, Lietuvos šaulių sąjungos integracijos į valstybės gynybos sistemą.
Be to, ketinama pateikti ir Žvalgybos įstatymo pataisas, kuriomis norima suteikti institucijoms daugiau įgaliojimų, teisę pasitelkti kriminalinės žvalgybos subjektus bei gerinti pareigūnų darbo apmokėjimo sąlygas.
Kultūros ministerija taip pat teikia keletą projektų, kuriais ketina spręsti nekilnojamojo kultūros paveldo srities problemas.
Tuo metu Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) į programą įrašė jau Seime kelią besiskinančias pataisas, kuriomis siūloma naikinti priemokas už valstybės lėšomis apmokama gydymo paslaugas. Taip pat žadama pateikti projektą, kuriuo tobulinama nuotolinių medikų konsultacijų tvarka. Tarp darbų – ir Sveikatos draudimo įstatymo pakeitimai, kuriais ketinama didinti privalomojo sveikatos draudimo (PSD) įmokas.
Spręs, ar drausti telefonus mokyklose
Savo ruožtu Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) darbų plane – projektai, susiję su mokslo darbuotojų, tyrėjų ir dėstytojų atlyginimo didinimu, telefonų naudojimo mokyklose tvarka, psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija.
Užsienio reikalų ministerija (URM) planuoja didinti socialines garantijas ir gerinti darbo sąlygas diplomatinio flango pareigūnams, taip pat aktualizuoti Konsulinio statuto nuostatas.
Vidaus reikalų ministerija (VRM) taip pat ketina imtis klausimų dėl vidaus tarnybos sistemų pareigūnų profesijos patrauklumo, atlyginimų, jų motyvacijos likti tarnyboje. Tarp vienų svarbiausių VRM darbų – ir Europos Sąjungos (ES) Migracijos ir prieglobsčio pakto įgyvendinimas.
Trečioji eilinė Seimo sesija prasidės rugsėjo 10 d.
