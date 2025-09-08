Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tiesiogiai: Lietuvoje lankosi Lenkijos prezidentas Nawrockis, jis susitinka su Nausėda

2025-09-08 12:28 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt / aut.
Pirmadienį Vilniuje susitinka Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda ir Lenkijos vadovas Karolis Nawrockis.

1

Jųdviejų komentarus stebėkite tiesiogiai naujienų portale tv3.lt.

Dvišaliame susitikime Lietuvos ir Lenkijos vadovai aptars saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo bei paramos Ukrainai klausimus.

Kiek vėliau, po susitikimo, G. Nausėda ir K. Nawrockis taip pat apsilankys Aušros Vartų koplyčioje.

Tai pirmasis naujojo Lenkijos Respublikos Prezidento vizitas regione. 

Neformaliame prezidentų susitikime dalyvaus ir paskirtoji premjerė Inga Ruginienė. 

Pagrindinės opozicinės socialiai konservatyvios Teisės ir teisingumo partijos (PiS) sąjungininku laikomas nacionalistinių pažiūrų istorikas K. Nawrockis birželio 1 dieną antrajame rinkimų ture nugalėjo Donaldo Tusko sąjungininką, centristinių pažiūrų Varšuvos merą Rafalą Trzaskowskį. 

Pastarasis tąkart surinko 49 proc., o K. Nawrockis – 51 proc. balsavime dalyvavusių rinkėjų balsų.

