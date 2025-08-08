Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Tiesiogiai: komentarai po Nausėdos ir Ruginienės susitikimo

2025-08-08 12:00 / šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt
2025-08-08 12:00

Penktadienį pretendentė į premjerus Inga Ruginienė susitiko su prezidentu Gitanu Nausėda.

Jų komentarus po susitikimo stebėkite tiesiogiai naujienų portale tv3.lt.

I. Ruginienę į premjero pareigas nominavo valdančioji Lietuvos socialdemokratų partija (LSDP). Šiuo metu politikė vadovauja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Pirmadienį atsistatydinus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, šalies vadovas ne daugiau kaip per 15 dienų turi pateikti Seimui svarstyti nuolatinio ministro pirmininko kandidatūrą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Seimui pritarus naujojo premjero kandidatūrai, jis ne daugiau kaip per 15 dienų turės Seimui pateikti su prezidentu suderintą naująjį Ministrų kabinetą ir Vyriausybės programą. Jai taip pat turės būti pritarta per balsavimą.

Kaip rašė BNS, socialdemokratas G. Paluckas iš premjero pareigų atsistatydino teisėsaugai pradėjus du ikiteisminius tyrimus, susijusius su jo verslu, ir sulaukiant vis daugiau klausimų dėl praeities.

Ruginienė prabilo apie skeletus spintoje: „Kol kas yra tik suknelės“

Tapusi kandidate į premjero postą I. Ruginienė iškart atsidūrė po padidinamuoju stiklu. Skaičiuojamos jos kelionės į Rusiją, kritikuojamas akcentas, net nuotraukos iš protesto. Aplinkiniai šnabžda apie vadinamos „politikos naujokės“ vadovavimo patirties neturėjimą, bet ji pati sako, jei jau davė žodį – nesitrauks.

Tiek buvusiam premjerui, tiek dabar kandidatams iš spintų vis išlenda kažkokie skeletai. Tai gal ir jums kažkoks skeletas išlys artimiausiu metu?

Mano spintoje, kaip juokavau, kol kas yra tik suknelės ir tikiuosi, kad taip ir liks.

Girdime kritikos, kad neturite vadovavimo patirties, kad į politiką atėjote iš viso visai neseniai – esate „politikos naujokė“. Ar tikrai jums užteks patirties – gal iš tiesų tai bus kliūtis ir negalėsite normaliai vadovauti?

Patirties, sprendžiant nacionalinius klausimus, tikrai turiu. Buvau ilgametė trišalės tarybos narė ir tikrai teko nagrinėti bei spręsti daugybę klausimų nacionaliniu lygiu. Vadovavau ir nacionalinei organizacijai – Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai, vadovavau ir vadovauju ministerijai. Kiek pagrindo turi šie pasisakymai, manau, kad tikrai mažai, bet, matyt, čia ta antra medalio pusė, kuomet ateini į politiką, ypač į labai svarbų postą, kai žmonės diskutuoja įvairiais klausimais ir atsiranda visokių gandų ir abejonių.

Jeigu prezidentas visgi jus sutiks ir jūsų kandidatūra jam tiks, kaip toliau dėliosite koaliciją – kas liks, o ko ne?

Šiai dienai, bent jau kaip esame sutarę savo partijos viduje, kad koalicija yra, jos sutartis veikia ir kol kas atsispiriame nuo šio taško. Be abejo, vakar ne tik išrinkome kandidatą į premjerus, bet lygiai taip pat ir suformavome derybinę grupę. Ji pradės aktyviai dirbti, formuosime partijos nuomonę ir po truputį pradėsime kalbėti su koalicijos partneriais bei judėsime toliau.

Sakote, kad suformavote derybinę grupę. Ar tai reiškia, kad pasikeitimai koalicijoje visgi galimi?

Pirmiausiai reikia ne tik pasišnekėti tarpusavyje, bet ir su koalicijos partneriais, nes kaip žinome, vakar mūsų kandidatų arba manęs iškėlimas buvo visiškai nauja žinia ir jiems, nes pastarieji laukė šios pavardės. Visus tuos besikeičiančius dalykus dabar, ne tik premjerą, ministrų kabinetą, Vyriausybės programą, tai tikrai pirmiausia reikia aptarti su koalicijos partneriais.

O galbūt bent partijos viduje jau esate irgi kalbėję, kurių ministrų, tikėtina, neliktų?

Dar labai ankstyvas klausimas – pirmiausia reikėtų padaryti pirmus žingsnius. Tai visų pirma, rytoj laukia susitikimas su prezidentu. Jeigu viskas gerai, jis teiks mano kandidatūrą Seimui. Pastarasis turi pritarti ir tik tada galėsime kalbėti apie kitus žingsnius.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė ir Gitanas Nausėda (nuotr. Elta)
Aiški Nausėdos ir kandidatės į premjeres Ingos Ruginienės susitikimo data (7)
Inga Ruginienė (nuotr. Elta)
Kandidatė į premjeres Ruginienė: kas tokia ir ką veikė prieš tai? (38)
Inga Ruginienė (nuotr. Roberto Riabovo)
Ruginienė pažada: „Tikrai nekrūpčiosiu, nesižvalgysiu atgal ir drąsiai žengsiu šitą žingsnį“ (62)
Inga Ruginienė BNS Foto
„Visa Lietuva žengiame į nežinią“ – ekspertai perspėja apie Ruginienę ir kas laukia (56)

TAUTA
2025-08-08 12:21
Pagal žiniasklaidą KAM KASCIUNO šeimą dešimtmečius maitino RUBLIAIS ruso fašistų KGB karininko ANATOLIJ SAPIZENKO įsteigta įmonė. Eksportavo ruso fašistams sankcionuotas prekės tinkamas karo pramonėje. Ne veltui G. LANDSBERGIS , ŠIMONYTE, VRM BILOTAITE , KAM KASCIUNAS Į seimo pirmininkes paskyrė ru tankistų, ruso fašistų KGB ČMIL , LAT nuteistos korumpuotos LIBERALŲ SĄJŪDŽIO gaujos vadeiva ČMILYTE. KGB vienijasi ir vėl puola Prezidentą ir RUGINIENE???
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (2)
