Telšių rajone seniūnijos darbuotoja paliko savo šuniuką kankintis: veterinarai jau niekuo negalėjo padėti

Telšių rajone, Upynoje, šuns vardu Reksis likimas dar liūdnesnis nei Biliūno Brisiaus galas. Vaiko teisių tarnybos darbuotojai pastebėjo taip besikankinantį šunį ir iškvietė Telšių šuniukų namų savanorius.

„Pranešė, kad prie būdos yra pririštas kraujuojantis šuo. Neaišku, ar tai kirstinė žaizda, ar tai sumušimas, ar tai dar kažkas. Mes nieko nelaukę sėdome į automobilį“, – pasakoja Telšių šuniukų namų savanorė Roberta.

Gyvūnas kankinosi ilgai

Savanoriai kartu su policijos pareigūnais nuvykę į Upyną pamatė kraupų vaizdą. Su didžiuliu vėžinės kilmės augliu galvoje, kuris jau buvo pratrūkęs, gyvūnas kankinosi ne vieną mėnesį.

„Gyvūnas perliesėjęs, nagai peraugę, visas susigūžęs, nu taip, vangus, jau nebegirdėjo ausim per tą auglį. Per akis irgi vargiai kažką matė ir dar nuolatos sproginėjo iš to auglio dariniai, krešuliai kažkokie, nuolatos bėgo kraujas per akis“, – sako savanorė.

Reksio šeimininkė pareigūnams pasakojo, kad bandė gydyti sergantį augintinį pati. Tačiau šuo buvo nei valgęs, nei gėręs.

„Ji teigė, kad vis neturėjo laiko prisiruošti tam gyvūnui veterinarą iškviesti, nieko ji negydžiusi ir, kad ta žaizda jau 3 mėnesiai. Pas mus atvyko be proto ištroškęs, keturis dubenis vandens išgėrė, kas rodo, kad ne tik tą dieną jis buvo negėręs. Ten vietoje tušti buvo dubenys ir vanduo, ir maistas“, – teigia Roberta.

Išgelbėti vilties nebuvo

Net ir visko matę veterinarai pašiurpo nuo matomo vaizdo. Kadangi išgelbėti šuns praktiškai vilties nebuvo, tą patį vakarą Reksį veterinarai užmigdė.

„Vaizdas kritinis yra, auglys ant galvos, galvos dydžio, trūkęs, supūliavęs, tas gyvūnas nei matyti, nei valgyti per jį gali. Žiauru, gyvūnas kankinosi, tiesiai šviesiai“, – sako Šiaulių veterinarijos klinikos vadovas Mindaugas Babickas.

Šeimininkė TV3 žurnalistui telefonu iš pradžių aiškino, kad bandė gydyti gyvūną pati. Žadėjo vėliau susitikusi papasakoti išsamiau.

„Gydžiau savarankiškai, paskui turėjo užmigdyti pirmadienį tą šuniuką, bet taip išėjo. Jūs paskambinkite po kokio, per pietų pertrauką, nuo 12 iki 1 tam tarpe“, – kalbėjo šuns šeimininkė Laima Aleksandravičienė.

Kaimas šeimininkę pasmerkė

Susisiekus sutartu laiku moteris atsisakė kalbėti.

„Žinokit, tikrai nenoriu susitikti. Per daug visko, per daug puolimo. Daugiau jokios informacijos aš nebeteiksiu, vis tiek viskas yra išversta taip, kaip jūs norite“, – teigė šuns šeimininkė.

Upynos gyventojai į šį įvykį reaguoja su siaubu. Juo labiau, kad nedideliame kaime visi vieni kitus pažįsta ir žino, kad šuns šeimininkė dirba seniūnijoje, išmoka socialines išmokas.

Kaimynė sako, kad už tokį elgesį seniūnijos darbuotoją pasmerkė visas kaimas.

Po pietų į šią liūdną istoriją „Facebook“ sureagavo ir Telšių rajono meras, kartu ir pranešė, kad Upynos seniūnijos darbuotoja šį rytą pateikė prašymą išeiti iš darbo.

