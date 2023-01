Išvydę, kaip atrodo šuo, gyvūnų gelbėtojai patyrė šoką: skubėjo į pagalbą, bet buvo per vėlu

Sausio 2-ąją apie 19 val. vakaro „Telšių uodegėlė“ sulaukė pranešimo dėl Telšiuose, Žemaičio soduose vaikštančio į haskį panašaus suvargusio šuns su kruvinu užpakaliu. Staiga į jį sureagavę savanoriai šoko į automobilį ieškoti gyvūno.

Po kelių valandų paieškų, pasak gyvūnų gelbėtojų, haskis rastas ant asfalto, gulintis ant šono, neturėdamas jėgų.

„Jo buvo kailis sudžiūvęs, sukibęs, o plaukai į dredus virtę. Ant kojų – žaizdos, auglių darinukai. Akis pas jį buvo traumuota, balta. Taip būna, kai yra kažkoks negydomas uždegimas. Tai spėju, kad jo ir vaikystėje negydė. Tas šuo buvo tiesiog egzistuojanti būtybė“, – tv3.lt komentuoja „Telšių uodegėlė“ asociacijos atstovė Roberta.

„Kai pranešė, kad kraujuotas užpakalis, mes supratome, kad nebus šiaip sau situacija“, – priduria ji.

Gyvūnų gelbėtojai skubėjo padėti, bet nepavyko. Jau kitą dieną po įvykio šuo buvo užmigdytas klinikoje.

Pabėgo iš namų prieš 3 dienas?

Pasak gyvūnų globėjų, šuo iš namų galėjo pabėgti Naujųjų metų išvakarėse – gruodžio 31 d.

„Šeimininkas sakė, kad išsivedė jį į mišką pasivaikščioti, o jis pabėgo. Bet su tokia būkle neįsivaizduoju, kaip tas šuo galėjo pabėgti“, – sako Roberta.

Kai šuns šeimininkas pamatė atvykusius „Telšių uodegėlės“ gyvūnų gelbėtojus, iškart jiems nurodė pats ieškojęs šuns, bet neradęs.

„Sakė, kad yra pats išgėręs, todėl neskambino pamatęs skelbimą. Vyras akių nedraskė, nesikeikė, todėl mums ir buvo suglumimas, kaip normalus žmogus galėjo taip pasielgti. Jis užsiciklino ties tuo, kad per Kalėdas veterinarai nedirbo, todėl jis negalėjo jo nuvežti pas veterinarą. Mes paaiškinome, kad čia yra kelių mėnesių problema. Jis atsakė, kad žino ir atnešė parodyti purškalą, kuris yra paviršutinėms žaizdos dezinfekuoti. Kelis kartus klausėme, ar vežė pas veterinarą, bet atsakė, kad ne“, – pasakoja Roberta.

Kitą dieną po įvykio beglobių gyvūnų asociacijos atstovai kreipėsi į policiją.

„Pridėjome nuotraukas, veterinaro išrašus dėl jo būklės“, – nurodo Roberta.

Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėjas Artūras Šliavas naujienų portalą tv3.lt informavo, kad į teisėsaugą kreipėsi tiek „Telšių uodegėlė“, tiek šuns šeimininkai.

„Sulaukėme iš prieglaudos skundo dėl nepriežiūros, o iš kitos pusės – dėl šmeižto ir duomenų paviešinimo. Dabar esame pradėję patikslinimus, renkame medžiagą, ir priimsime tam tikrus procesinius sprendimus. Bet kokie jie bus, aš negaliu atsakyti“, – nurodo A. Šliavas.

Naujienų portalas tv3.lt susisiekė ir su užmigdyto šuns šeimininkais, tačiau jie atsisakė komentuoti

Apie įvyk pranešė socialiniuose tinkluose

„Telšių uodegėlė“ informacija apie įvykį pasidalino ir feisbuke.

„Apie šunis, kurie tyliai kenčia gražių namų teritorijose…Taip, kaip nepanaudoti balkiai ar šiaip daiktai, kurių gaila išmesti, todėl kažkur kieme jiems dar atsiranda vieta tyliai rūdyti ir pūti... Taip ir šiam šuneliui, tiesiog buvo vieta kieme tyliai kentėti...

<…> Kaip žinote, vakar vakare gavome pranešimą, jog Žemaičio soduose vaikšto į haskį panašus suvargęs šuo su kruvinu užpakaliu. Pamačius nuotrauką šokome į automobilį ir ieškojome... Beieškant sukritome su automobiliais, lijo, dar labiau kritome, gerų žmonių dėka buvo ištraukti.. Šuo tuo metu ant asfalto jau vitavo, žmonės jį palaikė ir laukė mūsų.. Atvykus jis jau gulėjo ant šono.. Tuo pačiu metu gavome informacijos, kur galimai šuo gyvena ir nors jau buvo beveik 10 vakaro - nuvykome. Savininkas parodė mums „purškaliuką:, kuriuo purškė šuns užpakalį 3 mėnesius.. Pas veterinarą nevežė, nes juk purškalą turi, pasiūlėme lūžus kojai pasinaudoti stebuklingu purškalu… Ale šuniui blogai su virškinimu, dingęs prieš Naujus metus, kai vedė į mišką pasivaikščioti... Šuo svirduliuodamas netikėtai pabėgo nuo savininko... Visi, kas netoliese gyvena atsimena seniausiai, kad šuo nėra ir nebuvo vedžiojamas, kaukdavo naktimis ir keldavo visiems gailestį…“, – dalinasi beglobių gyvūnų asociacija.

„Ne dėl to, jog mes tingėjome gydyti ar mums tai per sunku, dievaži, mes be proto norėjo jį išgelbėti ir užtikrinti tinkamą jo paskutinį laiką žemėje, tačiau antžmogio negydymas nebedavė mums šanso jį išgydyti... Pagal medicininį išrašą „šuo atvežtas nepastovintis ant kojų, vos įgalus pakelti galvą. Po uodega apie 15cm dydžio iškritusios, nekrozuotos tiesiosios žarnos, aplinkiniai audiniai, net galinių kojų dalis sutinę ir uždegiminiai. Nesant galimybių išgydyti tokią uždelstą problemą, priimtas sprendimas eutanazuoti…“

Taigi, tiek laiko šuo negalėjo nusituštinti, viskas likdavo viduje, viskas puvo viduje ir įsivaizduokite kokie tai kamuojantys skausmai… Užtat savininkai gyvena gražiame name, išpuoselėtame, vairuoja gražius automobilius, viduje dar vienas šunelis, kuris tikriausiai miega su šeimininkais lovytėje, o štai šis daiktas buvo tik kiemo užėmimas…“, – nurodoma.