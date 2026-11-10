Teisme – Živilės Pinskuvienės mamos byla

M. Gudonienė yra Širvintų rajono merės Živilės Pinskuvienės mama.
Teismui perduota Pinskuvienės mamos Gudonienės „čekiukų“ byla
Kaip pranešė ikiteisminį tyrimą atlikusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) ir prokuratūra, M. Gudonienė kaltinama praėjusios kadencijos metu, būdama minėtos savivaldybės tarybos nare, nuo 2020 vasario iki 2022 metų spalio, siekdama turtinės naudos sau, suklastojo tikrus dokumentus – 9 tarybos nario išmokų avanso apyskaitas.
Politikė įtraukė kitų asmenų degalų pirkimo kvitus, nors degalų nepirko ir išlaidų nepatyrė.
Bylos duomenimis, tokiu būdu, piktnaudžiaudama savo tarnybine padėtimi siekdama turtinės naudos sau, sistemingai klastodama tikrus dokumentus bei juos panaudodama, ši politikė apgaule savo naudai įgijo svetimą turtą – 608 eurus.
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