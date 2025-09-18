Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Teismas Šarūnui Stepukoniui dar trims mėnesiams pratęsė intensyvią priežiūrą

2025-09-18 13:18 / šaltinis: BNS
2025-09-18 13:18

Vilniaus miesto apylinkės teismas 42 mln. eurų pasisavinimu įtariamam buvusiam „BaltCap“ fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui ketvirtadienį nutarė dar trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą.

Š. Stepukonis BNS Foto

Vilniaus miesto apylinkės teismas 42 mln. eurų pasisavinimu įtariamam buvusiam „BaltCap" fondo partneriui Šarūnui Stepukoniui ketvirtadienį nutarė dar trims mėnesiams pratęsti intensyvią priežiūrą.

4

„Teismas pratęsė paskirtosios kardomosios priemonės – intensyvios priežiūros – terminą dar trims mėnesiams“, – BNS nurodė Vilniaus miesto apylinkės teismo atstovas Giedrius Janonis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tokio pratęstos kardomosios priemonės termino, kaip rašė BNS, šią savaitę paprašė ikiteisminį tyrimą kontroliuojantis Europos prokuratūros prokuroras Darius Karčinskas.

Š. Stepukoniui pratęsta intensyvi priežiūra skaičiuojama nuo rugsėjo 19-osios iki gruodžio 19-osios, tačiau nutartis dėl kardomosios priemonės per septynias dienas dar gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui.

BNS skelbė, kad Š. Stepukonis įtariamas iš „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių pasisavinęs daugiau nei 42 mln. eurų. Didžiąją dalį šių pinigų jis pralošė internetiniuose lošimuose.

Vyras pernai vasarį buvo sulaikytas, o kovo 22-ąją jam pritaikyta intensyvi priežiūra ir uždėta apykojė. Ši kardomoji priemonė kas tris mėnesius būdavo pratęsiama ir taikoma jau beveik pusantrų metų.

Trys mėnesiai pagal Baudžiamojo proceso kodeksą yra maksimalus intensyvios priežiūros pratęsimo terminas, o pratęsimų skaičius neribojamas.

D. Karčinskas kovą BNS sakė, kad „optimistiniu variantu“ šių metų pabaigoje ikiteisminis tyrimas dėl Š. Stepukonio veiksmų galėtų pasiekti baigiamąją stadiją.

Vilkinimas ir galų slėpimas
Vilkinimas ir galų slėpimas
2025-09-18 13:46
Visa tai sustiprina įtarimą, kad S. veikė ne vienas, kad bendrininkai rūpinasi juo ir jo tylėjimu. Stepukonio globėjai irgi neeiliniai: Anūkui pastatė mokyklą, Benkunskui planavo stadioną..
Atsakyti
Kas tie laimingieji laimėtojai
Kas tie laimingieji laimėtojai
2025-09-18 13:49
Kas visgi tų pinigų nuneštų į lošimo bendrovę laimėtojas? Kas juos išsiėmė? Kada bus paskelbtos netikėtai laimėjusiųjų labai dideles sumas pavardės? Matyt ten rastume ne vieno politiko pavardę...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (4)
