Teismas paskelbė nuosprendį prekybos poveikiu byloje

Teismas pripažino partiją „Tvarka ir teisingumas“ kalta dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, prekybos poveikiu ir dokumentų klastojimo bei skyrė jai subendrintą bausmę – 3000 MGL dydžio, t. y. 112 980 eurų, baudą. Taip pat iš partijos bus konfiskuota daugiau kaip 279 tūkst. eurų. Partija išteisinta dėl apgaulingo apskaitos tvarkymo ir vieno epizodo, susijusio su prekyba poveikiu.

Partijos atstovą R. A. R. teismas pripažino kaltu dėl prekybos poveikiu, didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, dokumentų klastojimo. Jam skirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas ketveriems metams, kurios vykdymas atidėtas dvejiems metams. R. A. R. įpareigotas per visą bausmės vykdymo laikotarpį, t. y. dvejus metus, be leidimo neišvykti už gyvenamojo miesto ribų. Įsiteisėjus nuosprendžiui, R. A. R. per vienus metus turės sumokėti 753 eurų įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą. Teismas išteisino R. A. R. dėl apgaulingos apskaitos tvarkymo ir vieno epizodo, susijusio su prekyba poveikiu.

Verslininkai P. K. ir G. R. pripažinti kaltais dėl prekybos poveikiu, didelės vertės svetimo turto iššvaistymo ir apgaulingo apskaitos tvarkymo. Teismas skyrė P. K. subendrintą bausmę – laisvės atėmimą trejiems metams, G. R. – laisvės atėmimą dvejiems metams šešiems mėnesiams. Bausmių vykdymą teismas atidėjo dvejiems metams.

Verslininkus V. B. ir J. G. teismas pripažino kaltais dėl didelės vertės svetimo turto iššvaistymo, apgaulingo apskaitos tvarkymo ir dokumentų klastojimo. V. B. skirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas dvejiems metams šešiems mėnesiams, J. G. – trejiems metams, bausmių vykdymas atidėtas dvejiems metams.

Visiems nuteistiems verslininkams teismas uždraudė dvejus metus išvykti už gyvenamojo miesto ribų, neturint prižiūrinčios institucijos leidimo. Jie taip pat privalės per vienus metus nuo nuosprendžio įsiteisėjimo kiekvienas sumokėti po 753 eurų įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą.

Teismas išteisino verslininką R. S. dėl prekybos poveikiu kaip nepadariusį veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

Teismas nustatė, kad 2013 metais kaltinamasis R. A. R. partijos „Tvarka ir teisingumas“ naudai sudarė viešinimo paslaugų sutartį su kaltinamojo J. G. įmone „Pradas R“. Sutarties vertė – 1 mln. 100 tūkst. litų be PVM. Pagal šią sutartį partija pervedė įmonei „Pradas R“ beveik 350 tūkst. litų.

Tada „Pradas R“ sudarė fiktyvias reklamos paslaugų sutartis su kaltinamųjų P. K., G. R. ir V. B. įmonėmis. Pagal jas minėti verslininkai pervedė „Pradas R“ pinigų sumą, atitinkančią partijos „Tvarka ir teisingumas“ likusią nesumokėtą dalį iš 1 mln. 100 tūkst. litų. Suklastotus finansinius dokumentus J. G. įtraukė į įmonės „Pradas R“ buhalterinę apskaitą, o „juodojoje“ įmonės buhalterijoje pasižymėjo, kad tai pinigai, gauti iš partijos.

Teismas nustatė, kad taip pat tokiu būdu buvo siekiama užmaskuoti partijai „Tvarka ir teisingumas“ P. K., G. R. duotus kyšius už tai, kad partijos atstovas R. A. R. padėtų šioms įmonėms laimėti viešųjų pirkimų konkursus Vidaus reikalų ministerijoje, kuriai tuo metu vadovavo „Tvarkos ir teisingumo“ partijai priklausantis ministras.

Skirdamas bausmes teismas atsižvelgė į tai, kad kaltinamųjų R. A. R., partijos „Tvarka ir teisingumas“, ir J. G. atsakomybę lengvinančių ar sunkinančių aplinkybių nėra. Kaltinamųjų P. K. ir G. R. atsakomybę lengvinančių aplinkybių taip pat nėra, o jų atsakomybę sunkina tai, kad vieną nusikaltimą, t. y. prekybą poveikiu, jie padarė veikdami kaip bendrininkai.

Teismas taip pat atsižvelgė į padarytų nusikaltimų pobūdį ir pavojingumo (sunkumo) laipsnį, į kiekvieno kaltinamojo atliktų nusikalstamų veiksmų apimtį.

Teismas įvertino ir tai, kad kaltinamieji anksčiau neteisti, nėra charakterizuojami neigiamai.

Nustatydamas bausmių dydį teismas atsižvelgė į tai, kad byla buvo tiriama ir nagrinėjama daugiau nei šešerius metus, ir nėra jokių duomenų, kad per šį laiką kaltinamieji būtų padarę naujų nusikalstamų veikų.

Taip pat, teismo įsitikinimu, kadangi nėra žinoma, kad kaltinamieji būtų padarę naujų nusikalstamų veikų per tą laiką, kai buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas ir byla buvo nagrinėjama teisme, kaltinamiesiems skirtų laisvės atėmimo bausmių tikslus bus galima pasiekti be realaus bausmės atlikimo.

Kadangi kaltinamųjų nusikalstamais veiksmais buvo sukurta situacija, dėl kurios politinė partija „Tvarka ir teisingumas“ gavo viešinimo paslaugų už jas nemokėdama, t. y. ji nepagrįstai praturtėjo iš nusikalstamos veikos daugiau kaip 279 tūkst. eurų, todėl, teismo sprendimu, iš partijos „Tvarka ir teisingumas“ tokia suma konfiskuotina kaip nusikalstamos veikos rezultatas.

Panevėžio apygardos teismo nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.