TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Teismas nagrinės dėl nužudymo kaltinamo pasieniečio bylą: kolegos reiškia palaikymą

2025-11-24 10:21 / šaltinis: BNS
2025-11-24 10:21

Vilniaus apygardos teismui pirmadienį imsiantis nagrinėti nužudymu kaltinamo pasieniečio Karolio Ilgevičiaus baudžiamąją bylą, jo kolegos sako vyrą palaikysiantys bei akcentuoja kuriamą nebaudžiamumo ir atsakomybės perkėlimo precedentą.

VSAT. ELTA / Dainius Labutis

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnas kaltinamas galimai pažeidimą dariusio vyro nužudymu. Praėjusių metų vasarą Šalčininkų rajone, netoli sienos su Baltarusija, Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai gavo užkardos budėtojo pranešimą apie dronų su ryšuliais įskridimą į Lietuvos teritoriją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasieniečiai pradėjo vykdyti jų paiešką ir neilgai trukus pastebėjo keliu važiuojantį automobilį, jis nepakluso perspėjimams sustoti.

Kaip teigė prokuratūra, automobiliui nestojus ir nuvažiavus, K. Ilgevičius, siekdamas sulaikyti galimai teisės pažeidimą darantį asmenį iš tarnybinio šaunamojo ginklo iššovė vieną kartą į nuvažiuojantį automobilį. Paaiškėjo, kad automobilio vairuotojui buvo padarytas mirtinas sužalojimas ir pastarasis įvykio vietoje mirė.

Prokuratūra sako, kad pasienietis taip elgdamasis pažeidė teisės aktus, reglamentuojančius šaunamojo ginklo panaudojimą, o galimas pažeidėjas nekėlė tiesioginės grėsmės pareigūnams, eismo saugumui ir žmonėms.

Kaip BNS spalį teigė VSAT atstovas Giedrius Mišutis, automobilį vairavęs vyras bandė partrenkti minėtą pasienietį, o jo automobilyje buvo rasta 4,5 tūkst. pakelių kontrabandinių cigarečių.

Beveik 300 narių vienijantis „Pasieniečių klubas“ pirmadienį išplatintame pareiškime nurodė, jog tyrimo dėl ginklo panaudojimo teisėtumo atlikimas yra būtinas, tačiau šiuo atveju riziką „dėl galimos jėgos panaudojimo ir iš to kylančių galimų pasekmių turi įvertinti ne tik pareigūnas, bet ir pats teisės pažeidėjas“.

„Blogiausia, kad pažeidėjo elgesio ir pačio pažeidimo aplinkybės dažniausiai nukrypsta į antrą planą ir vertinami tik pareigūno veiksmai, kas sudaro palankias sąlygas nebaudžiamumui toleruoti ir atsakomybei dėl atsiradusių pasekmių perkelti nuo pažeidėjo neteisėtos veiklos ją bandžiusiam užkardyti pareigūnui“, – nurodoma jame.

Pasak „Pasieniečių klubo“, teismas siunčia netinkamą žinią kitiems VSAT pareigūnams.

„Kokie signalai yra siunčiami kitiems 3 tūkst. pasieniečių ir kitiems teisėsaugos pareigūnams – nevykdyk priesaikos, nekovok su nusikalstamumu, nes tai gali atsiliepti tau ir tavo šeimos nariams, negink savęs ir aplinkinių, nes pažeidėjo interesai yra svarbesni? Tai baimę vykdyti savo tarnybines pareigas skelbiantis signalas!“ – teigiama pareiškime.

„Palaikome kolegą, solidarizuojamės su juo ir jo šeimos nariais ir labai tikimės, kad teisingumas nugalės!“ – nurodoma jame.

Pasieniečiai taip pat pastebi, jog tai nėra pirmas atvejis, kai teisėsaugos pareigūnus bandoma nuteisti už tai, kad jie vykdo savo pareigas užkardant teisės pažeidimus.

Kaip rašė BNS, spalį Lietuvos apeliacinis teismas atmetė prokuratūros bei nukentėjusiųjų skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos nuosprendį, kuriuo policininko Dariaus Šerpyčio baudžiamoji byla dėl agresyvios moters nužudymo nutraukta, o dėl kaltinimų piktnaudžiavus tarnyba jis išteisintas.

Pareigūnas buvo teisiamas dėl 2023 metų gruodžio 12-osios įvykių Vilniaus rajone, Baraškų kaime. Tądien policiją iškvietė greitosios medicinos pagalbos brigada, atvykusi pas agresyvią 51 metų psichikos ligonę.

Bylos duomenimis, moteris kastuvu apdaužė medikus ir greitosios pagalbos automobilį. Paskui apsiginklavusi peiliu puolė pareigūnus, grasindama juos papjauti.

Policininkai moterį tramdė dujomis ir elektros impulsiniu prietaisu „Taser“. Šioms priemonėms nesuveikus, D. Šerpytis į moters rankas ir kojas paleido kelis šūvius, bet ir tai jos nesustabdė, nepaleidusi iš rankų peilio ji puolė toliau. Tada pareigūnas iššovė mirtiną šūvį.

