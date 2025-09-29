Teismas atvers Marijampolės vicemero Visockio „čekiukų“ bylą

Politikui pareikšti kaltinimai dėl sukčiavimo, piktnaudžiavimo, dokumentų suklastojimo ir disponavimu jais.
Baudžiamosios bylos duomenimis, 2019–2021 m. A. Visockis, eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, įtariama, suklastojo 23 tarybos nario išlaidų ataskaitas, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai patirtas kuro bei transporto išlaidas, susijusias su tarybos nario veikla.
Kaip pranešė teisėsauga, ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad politikas, galimai klastodamas tarybos nario išlaidų ataskaitas ir jas pateikdamas savivaldybės buhalterijai, apgaule savo naudai įgijo apie 3,5 tūkst. eurų.
Bylos duomenimis, A. Visockis galimai piktnaudžiavo tarnybine padėtimi ir teise gauti išmokas, tokiu būdu siekdamas sau turtinės naudos.
Anot prokuratūros, politikas šiais veiksmais sumenkino tarybos nario autoritetą ir visuomenės pasitikėjimą juo, pakenkė Marijampolės savivaldybės ir tarybos įvaizdžiui bei sumenkino jų prestižą.
ELTA primena, kad teisiamųjų suole buvo atsidūręs ir Marijampolės meras Povilas Isoda, tačiau teismas rugpjūčio 21 d. politiką „čekiukų“ byloje visiškai išteisino.
Visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.
