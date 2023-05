Tapinas apie Šiugždinienės pareiškimus: nebus ataskaitos, vadinasi, pinigus tiesiog gavo

„Pasižiūrėjau ministrės Šiugždinienės pasiteisinimus per TV žinias ir jos įrašą Facebooke „ačiū už palaikymą“, tai šiek tiek paaiškinsiu ir pakomentuosiu, ką sakė ministrė. Gal tai bus naudinga Ingrida Šimonytė pokalbyje su ministre“, – komentuoja A. Tapinas.

Pirmiausia, visuomenininko neįtikino ministrės teiginys, kad „visos ataskaitos yra savo laiku atiduotos savivaldybei“.

„Jų vis dar viešumoje nėra. Kilus skandalui ministrė turėjo tą pačią akimirką paskambinti į savivaldybę, pareikalauti kopijų ir jas paviešinti. Ir tada jau galima būtų žiūrėti, kas ten parašyta.

Jeigu ataskaitų ir toliau nebus, vadinasi, bus galima daryti išvadą, kad ministrė (kaip ir kiti Kauno tarybos nariai) miesto pinigus tiesiog gavo. Be jokių dokumentų“, – rašo A. Tapinas

Šiugždinienė taip pat ketvirtadienį aiškino, kaip atsiskaitydavo: „Aš skaičiuoju savo išlaidas ir teikiu patvirtinimą. Detalizaciją. Kaip ir visi. Aš turiu telefoną ir skaičiuoju, kiek aš išleidžiu. Tam tikrą išlaidų dalį skiriu tarybos nario veiklai. Kaip ir visi.“

Anot A. Tapino, atsiskaitymai vyksta kiek kitaip nei ministrė pasakoja: „Yra ataskaitos forma, kur aiškiai nurodyta, ką turėjo įrašyti Šiugždinienė: prekių ir paslaugų pavadinimą, dokumento numerį ir rekvizitus (jei yra). Kalbėti, kad ji pati kažkaip skaidė savo telefono išlaidas ir įrašinėjo sumas yra kliedesiai. Negalima ataskaitoje tiesiog įrašyti 400 eurų už kurą ar 7 eurai už telefoną.“

Kita tema – čekiai ir kiti patvirtinantys dokumentai. J. Šiugždinienė teigė, kad „čekių savivaldybėje, Kauno miesto savivaldybėje, pagal reglamentą niekada pateikti nereikėjo ir nei vienas tarybos narys nėra teikęs kelias kadencijas“

A. Tapinassu tuo sutinka,bet primena, kad reglamentas taip pat nurodo, jog „Tarybos narys asmeniškai atsako už išlaidų ataskaitoje pateiktų duomenų tikslumą ir pagrįstumą“.

„Vadinasi, Šiugždinienė turėjo būti pasiruošus paaiškinti savo įrašytų duomenų pagrįstumą, jei kas klaustų. Apmokėjimo tvarka“, – tegiai visuomenininkas.

Melu A. Tapinas laiko ir ministrės teiginį, kad „buhalteriai, neabejoju, niekam neišduoda nė cento, jei kažkas padaryta ne pagal tvarką

„Pagal reglamentą visa mėnesiui skirta išmokų suma Kaune tiesiog pervedama avansu į tarybos nario sąskaitą banke ir tarybos narys atsiskaito tik pasibaigus ketvirčiui.

Sistema unikali – tu gauni visus maksimalius pinigus ir tada turi sugalvoti, ką parašyti ataskaitoje (jeigu tokia buvo apskritai), kad sutaptų maksimali suma. Nėra taip, kad tu išleidi pinigus ir tada ateini su dokumentais prašydamas, kad buhalterija kompensuotų pinigus“, – paaiškina „Laisvės TV“ įkūrėjas.

Klausimų kilo ir dėl išmokos sumos. J. Šiugždinienė teigė, kad mažiausia išleista suma dirbant Kauno miesto taryboje – 700 eurų. Pagal A. Tapino paviešintą suvestinę matyti, akd sumos buvo didesnės.

2019 rugsėjį-lapkritį maksimali išmoka buvo 773.40 euro, tiek, anot A. Tapino, gavo faktiškai visi tarybos nariai. Šiugždinienė mažesnes nei maksimalias išmokas gavo tik 2019 rugpjūtį ir gruodį.

2020 metais Šiugždinienė visus mėnesius iki lapkričio gaudavo maksimalias leistinas išmokas: sausį-kovą 790 eurų, balandį-gegužę 815 eurų, birželį-rugpjūtį 828 eurus, rugsėjį-spalį 839 eurus.

Kitos, taip pat didelės išlaidos fiksuotos karantino metu per koronaviruso pandemiją.

„Ministrė turėtų premjerei paaiškinti, kaip visuotinio karantino metu ji transporto ir ryšio išlaidoms per mėnesį išleisdavo daugiau kaip 800 eurų. Jei viskas buvo naudojama kurui, per mėnesį gaunasi nuvažiuota daugiau kaip 8300 kilometrų. Arba po 360 kilometrų per dieną vykdant Kauno tarybos pareigas“, – komentuoja A. Tapinas.

Pro akis nepraslydo ir Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis. Ketvirtadienį pasisakęs, kad, suprask, A. Tapinui iki Tado Blindos dar labai toli, o šioje situacijoje veikia „vilnietiškas pavydas ir nykios fantazijos, bandant paniekinti savivaldą visoje Lietuvoje“, meras teigė 2011 metais, atėjęs į Kauno miesto tarybą, radęs tuo metu galiojusią tvarką dėl išmokų tarybos nariams ir atsiskaitymo už patirtas išlaidas, todėl nieko nekeitė, nes koncentravosi „į darbus, o ne popierizmus”.

„Aišku, ko čia koncentruotis į popierizmą, kai, atrodo, jog be ataskaitų per kadenciją gali įsidėti į kišenę beveik 40 000 eurų miestiečių pinigų.

Tad viso skandalo esmė yra ataskaitos. Dar kartą raginu ministrę Jurgita Šiugždinienė kuo greičiau pasirūpinti, kad jos būtų pateiktos visuomenei.

Jeigu Šiugždinienė jas pateiks – reikės analizuoti ir žiūrėti, kaip buvo pagrindžiamos išlaidos.

Jeigu Šiugždinienė jų nepateiks – bus galima konstatuoti, kad turime reikalą su nusikaltimu.

Pirmadienį aš pradėsiu teisinius procesus dėl galimybės susipažinti su Kauno tarybos narių ataskaitomis, Kauno ir Jonavos rajonų tarybos narių pateiktais pagrindžiančiais dokumentais“, – atkirto A. Tapinas.