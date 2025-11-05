Švenčionių rajone, ežere, rastas sprogmuo

PAGD duomenimis, 9.57 val. pranešta, kad Labanoro seniūnijoje, Pakerotės kaime, Keročio ežere, galimai rastas sprogmuo.
Į ugniagesius kreipėsi policija, informavusi, kad įvestas planas „Skydas“.
Ugniagesiai gelbėtojai pabudėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai, kurie gelbėjimo valtimi apžvelgė ežerą. Vėliau atvykę narai ežere apie 80 centimetrų gylyje ir 7 metrų nuo kranto atstumu rado 81 mm minosvaidžio miną.
Išminuotojai palydėti iki Pabradės poligono sprogmens sunaikinimui.
