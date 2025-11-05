 
Kalendorius
Lapkričio 5 d., trečiadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Švenčionių rajone, ežere, rastas sprogmuo

2025-11-05 09:56 / šaltinis: ELTA
2025-11-05 09:56

Švenčionių rajone, Keročio ežere, antradienį rastas sprogmuo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

Gaisrinė (nuotr. Skirmantas Lisauskas / BNS)

Švenčionių rajone, Keročio ežere, antradienį rastas sprogmuo, pranešė Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD).

REKLAMA
0

PAGD duomenimis, 9.57 val. pranešta, kad  Labanoro seniūnijoje, Pakerotės kaime, Keročio ežere, galimai rastas sprogmuo.

Į ugniagesius kreipėsi policija, informavusi, kad įvestas planas „Skydas“.

Ugniagesiai gelbėtojai pabudėjo įvykio vietoje, kol atvyko išminuotojai, kurie gelbėjimo valtimi apžvelgė ežerą. Vėliau atvykę narai ežere apie 80 centimetrų gylyje ir 7 metrų nuo kranto atstumu rado 81 mm minosvaidžio miną. 

Išminuotojai palydėti iki Pabradės poligono sprogmens sunaikinimui.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų