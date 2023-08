Svarbu vairuotojams: netrukus pradės veikti naujos kameros – pasakė, ką jos fiksuos

Iki šių metų kilpinio eismo ribas senamiestyje fiksavo stulpeliai. Tačiau prieš NATO viršūnių susitikimą jų neliko. Kaip sako V. Benkunskas, jie į savo vietas ir negrįš.

„Didžiąja dauguma šios priemonės, kurios ribojo pravažiavimo galimybę, fiziniai barjerai, kurie užtikrindavo kilpinio eismo kryptingumą, negrįš. Pavienėse vietose gali būti, bet didžiąja dauguma tos keturios kilpos, kurios senamiestyje yra sukurtos, efektą davė, tranzitinio eismo senamiestyje yra mažiau, apskritai automobilių yra mažiau, koks ir buvo tikslas, įvedant kilpinį eismą“, – naujienų portalo tv3.lt aktualių pokalbių laidoje sakė V. Benkunskas.

Jo teigimu, nelikus stulpelių, tvarką, kad būtų laikomasi kilpinio eismo, prižiūrės vaizdo kamerų sistema.

REKLAMA

REKLAMA

„Kameros praktiškai ir fiziškai jau yra senamiesčio teritorijoje sustatytos, jos yra ištestuotos ir veikiančios, dabar mes diskutuojame su policija, užtikrinant, kad tie vaizdo signalai patektų į policijos sistemą. Kitaip tariant, jeigu padaromas pažeidimas, baudžiamumas irgi būtų užtikrinamas. Toks veikimo principas“, – pasakojo sostinės meras.

REKLAMA

„Jeigu važiuojama prieš „plytą“, pažeidžiant kilpos schemą, kamera užfiksuoja ir policija padaro savo darbą ir pažeidėjas gauna baudą“, – pridūrė jis.

Daugiabučių kiemuose – koriai

V. Benkunskas prieš rinkimus žadėjo imtis opios miegamųjų rajonų gyventojų problemos – automobilių parkavimo vietų trūkumo. Pirmuosius mero darbo rezultatus matysime kitąmet.

„Kol kas mes ruošiamės priemonei, kuri taip pat bus efektyvi ir didžiąja dalimi gal net per kitą vasarą įgyvendinta – stovėjimo vietų, įrengiant korius, įrengimas. Dabar mes ruošiame pirkimus ir kitą pavasarį startuosime su šia priemone. Bent 88 Vilniaus seniūnijų kiemai bus praplėsti, sutvarkant tiek įvažiavimus, tiek visas dangas ir įrengiant stovėjimo korius, kas leis mums turėti šimtus naujų parkavimo vietų mūsų gyvenamuosiuose rajonuose. Tai tą spaudimą nuims.

REKLAMA

REKLAMA

O toliau žiūrėsime ir su daugiaaukštėmis parkavimo vietomis, bet reikia pasakyti, kad laukia ilgesnis procesas, nes mums reikia ir žemės sklypų, ir techninio projekto, ir rangos konkursų. Tai gali užtrukti kelerius metus, kol mes išeisime į tą darbų tiesiąją“, – pasakojo V. Benkunskas.

Nauji išmanūs matuokliai – ne pabaiga: netrukus sostinės vairuotojų laukia daugiau staigmenų

Naujienų portalas tv3.lt kiek anksčiau rašė, kad Vilniuje įrengta 16 naujų daugiafunkcių greičio matuoklių, dalis jų fiksuos ne tik greičio, bet ir kitus kelių eismo taisyklių pažeidimus. Ir tai nėra pabaiga. Netrukus Vilniaus gatvėse atsiras dar daugiau prietaisų, kurie tramdys „kelių erelius“.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Nuo liepos 19 dienos Vilniuje pilnu pajėgumu veikia 16 naujų daugiafunkcių greičio matuoklių.

Iki šiol naujieji matuokliai veikė bandomosios eksploatacijos režimu ir už fiksuotą pažeidimą administracinio nusižengimo protokolai nebuvo rašomi. Vairuotojus apie tai įspėjo šalia įrenginių esantys informaciniai stendai su užrašu „įranga testuojama“.

„Greičio matuokliams pradėjus veikti pilnu pajėgumu informacinių stendų nebeliks. Transporto priemonių vairuotojai turėtų būti budrūs bei nepamiršti būtinybės laikytis Kelių eismo taisyklių ir važiuoti ne didesniu nei maksimaliai leistinu greičiu, nes priešingu atveju, pranešimai jau bus siunčiami policijai ir vairuotojai sulauks minėto administracinio nusižengimo protokolo“, – sako JUDU (SĮ Susisiekimo paslaugos) Infrastruktūros skyriaus vadovas Giedrius Levčenka.

REKLAMA

Gaudys ne tik viršijančius greitį

Vilniuje pradeda veikti daugiafunkciai greičio matuokliai (nuotr. Vilniaus miesto savivaldybės)

Dalis naujų greičio matuoklių gebės matuoti ne tik automobilių greitį, bet ir fiksuoti važiavimą per draudžiamą – raudoną – šviesoforo signalą bei viešajam transportui skirtą eismo juostą, kai neturima tam teisės.

Kaip naujienų portalui tv3.lt komentavo JUDU atstovai, greičio matuoklis užfiksuoja judėjimą neleistinoje zonoje, atpažįsta transporto priemonės valstybinį numerį ir patikrina, ar transporto priemonė turi leidimą važiuoti viešojo transporto eismo juosta. Jeigu transporto priemonė neturi teisės važiuoti viešojo transporto eismo juosta, fiksuojamas pažeidimas.

REKLAMA

Vienas tokių daugiafunkcių greičio matuoklių įrengtas Ukmergės g. – jo funkcionalume, be greičio matavimo, dar yra ir A juosta važiuojančių transporto priemonių, be teisės tą daryti, fiksavimas. Naujai veikti pradedančių greičio matuoklių iš viso bus 16-lika:

Savanorių pr. ties Vaduvos g.;

Antakalnio g. ties Tverečiaus g.;

Olandų g. ties Filaretų g.;

T. Narbuto g. ties Sėlių g.;

Ukmergės g. ties Paribio g.;

Molėtų pl. ties Skersinės g.;

Nemenčinės pl. ties Svajonių g.;

Ozo g. ties Kernavės g.;

Švitrigailos g. ties Kauno g.;

Gariūnų g. ties Paneriškių g.;

Galvės g. ties J. Tiškevičiaus g.;

Kalvarijų g. ties V. Gerulaičio g.;

S. Batoro g. ties Rudens g.;

Laisvės pr. ties Viršuliškių g.;

Oslo g. ties Laisvės pr.;

Minsko pl. ties Gurių g.

Jie papildys jau šiuo metu veikiančius 23 greičio matavimo įrenginius, iš kurių 12 be leistino greičio pažeidimų, fiksuoja ir raudono šviesoforo signalo, o 2 – ir A juostos pažeidimus.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Pasakė, kur pagauna daugiausia „kelių erelių“

Transportas (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Naujienų portalui tv3.lt JUDU atstovai papasakojo, kodėl nuspręsta pirkti daugiafunkcius, o ne įprastus greičio matuoklius.

„Užtikrinti eismo saugumą siekiama kompleksinėmis priemonėmis. Nors greičio pažeidimo atvejai yra dažniausiai pasitaikantis pažeidimas, itin svarbu fiksuoti ir kitus eismo saugai pavojų keliančius Kelių eismo taisyklių (KET) pažeidimus – važiavimą esant įjungtam draudžiamam šviesoforo signalui ir viešajam transportui skirta eismo juosta.

REKLAMA

Įvertinus eismo saugumo situaciją ir avaringumo rodiklius, KET pažeidimų atvejus buvo numatytos preliminarios greičio matuoklių įrengimo vietos. Dažnu atveju papildomos eismo kontrolės poreikis numatytas kelio ruožuose, į kuriuos patenka ir šviesoforais reguliuojamos sankryžos bei viešojo transporto eismo juostos.

Atsižvelgiant į vietas buvo numatytas ir greičio matuoklių funkcionalumo poreikis.

Tikimės, kad naujieji greičio matuokliai ne tik fiksuos greičio, raudono šviesoforo signalo ar maršrutiniam transportui skirtų juostų pažeidimus, tačiau ir prevenciškai mažins Kelių eismo taisyklių pažeidimų atvejus Vilniaus miesto gatvėse“, – komentavo JUDU atstovai.

REKLAMA

Automobiliai (Lukas Balandis/BNS)

Vilniuje vienas greičio matuoklis per metus vidutiniškai užfiksuoja apie 2,8 tūkst. pažeidimus. Daugiausiai jų užfiksavo esantys Konstitucijos pr. (6850 užfiksuotų pažeidimų per 2022 m.), Vilniaus Vakariniame aplinkkelyje ties Tarande (4054 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.) ir Žirmūnų g. 22 (3258 užfiksuoti pažeidimai per 2022 m.).

Kaip teigia sostinės transporto specialistai, greičio matuoklių įrengimo vietos parenkamos atsižvelgiant į eismo saugumo situaciją, įvertinant avaringumo rodiklius, juodąsias dėmes ir bendrą eismo situaciją kelio ruože.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Naujųjų matuoklių įsigijimas, įrengimo vietų projektavimas ir įrenginių diegimas kainavo daugiau nei 752 tūkst. eurų be PVM.

Laukia ir daugiau matuoklių

Tai nepaskutinės „akys“, kurios akylai stebės sostinės vairuotojus. Kaip naujienų portalą tv3.lt informavo JUDU, šiuo metu baigiamos viešųjų pirkimų procedūros dėl penkių vidutinio greičio matuoklių komplektų įsigijimo.

Keturi komplektai bus įrengti stacionariose vietose: Geležinio Vilko gatvės atkarpoje nuo Vingio parko viaduko iki tunelio po Seimu abiem judėjimo kryptimis, Vakariniame aplinkkelyje ties Pilaitės prospektu ir T. Narbuto gatvėje link Sėlių gatvės.

REKLAMA

Greičio matuokliai (Lukas Balandis/BNS)

Dar vienas įrangos komplektas bus kilnojamas ir galės būti naudojamas įvairiose miesto vietose. Planuojama, kad vidutinio greičio matuokliai galėtų pradėti veikti kitų metų pradžioje.

Nauji matuokliai atsiranda ne tik sostinėje, bet ir valstybinės reikšmės ir krašto keliuose. Birželio pradžioje Lietuvos automobilių kelių direkcija skelbėsi įrengusi po momentinį greičio matuoklį abiem kryptimis ties tiltu per Kruną (kelias A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda, apie 87 km). Šioje vietoje greitis yra ribojamas iki 70 km/val. dėl eismo saugos, kadangi kelias per tiltą yra siauresnis, nei būdinga tokios kategorijos keliams, nėra saugaus sustojimo juostų.

REKLAMA

Iki šių metų ketvirčio ketvirčio Lietuvos automobilių kelių direkcija planuoja įrengti dar 6 momentinio greičio matuoklius valstybinės reikšmės kelyje A6 Kaunas–Zarasai–Daugpilis, A9 Panevėžys–Šiauliai, A11 Šiauliai–Palanga ir kelyje Nr. 203 Kuršėnų aplinkkelis. Detali informacija apie valstybinės reikšmės keliuose jau įrengtus ir planuojamus greičio matuoklius skelbiama viešai Kelių direkcijos interneto svetainėje.

Naujieji momentiniai greičio matuokliai atliks ir papildomas funkcijas – techninės apžiūros, draudimo bei kelių mokesčio patikrą.

REKLAMA

REKLAMA

Šiuo metu Lietuvos valstybinės reikšmės keliuose įrengti 72 momentinio ir 262 vidutinio greičio matuokliai (131 ruožas).

Naujienų portalas tv3.lt primena, kuriais atvejais už greičio viršijimą sulauksite įspėjimo, o kada – baudos: