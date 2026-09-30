Svarbi žinia vilniečiams: laikinai keičiasi dalies viešojo transporto maršrutai

Rugsėjo 30 d. Mindaugo g. ir Kauno g. ties Mykolo Marcinkevičiaus ligonine vykta „Vyčio skliautas 2026“ pratybos. Dėl jų nuo 15 val. laikinai nebus aptarnaujama Aguonų stotelė, o iš Stoties važiuojančiuose viešojo transporto maršrutuose galimi vėlavimai ir laikini trasų pakeitimai.
Pratybų metu autobusai ir troleibusai nestos Aguonų stotelėje. Taip pat numatomi viešojo transporto eismo pokyčiai iš Stoties važiuojančiuose 2G, 1, 3, 4, 13, 41, 42, 54 ir 78 autobusų bei 15 ir 16 troleibusų maršrutuose.
Keleivių prašoma planuojant keliones atsižvelgti į galimus vėlavimus ir laikinus viešojo transporto trasų pakeitimus. Informacija apie eismo situaciją ir viešojo transporto pokyčius – nuolat atnaujinama. Naujausią informaciją keleiviai gali rasti JUDU „Facebook“ paskyroje ir JUDU programėlėje.
Aktualią informaciją apie viešojo transporto tvarkaraščius galima rasti judu.lt ir stops.lt interneto svetainėse. Viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku stebėti JUDU švieslentėje ir programėlėje.
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