„Raginame išlikti ramiais“: Vilniuje – specialiųjų tarnybų pratybos

Kaip pranešė Vilniaus savivaldybė, M. Marcinkevičiaus ligoninės teritorijoje bei Vilniaus miesto klinikinės ligoninės prieigose suplanuotos pratybos vyks nuo 15 iki 18 val. Nurodytu laiku šiose vietose bus matomi greitosios medicinos pagalbos, ugniagesių gelbėtojų, policijos ekipažai, taip pat veiks nevyriausybinės organizacijos.
„Raginame išlikti ramiais – tai yra pratybų dalis“, – pranešime pažymėjo savivaldybė.
Anot jos, Kauno g. sankryžose su J. Jablonskio g. ir Mindaugo g. eismą reguliuos policijos pareigūnai.
Policijos ekipažas taip pat budės prie S. Batoro–Olandų–Drujos gatvių žiedinės sankryžos.
ELTA primena, kad penktadienį Lietuvoje prasidėjo savaitę truksiančios didžiausios nacionalinės mobilizacinės sistemos patikrinimo pratybos „Vyčio skliautas“.
Trečius metus vyksiančiose pratybose dalyvaus apie 3 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, savivaldybių, kitų institucijų, įmonių ir nevyriausybinių organizacijų atstovų, taip pat apie 1 tūkst. savanorių.
Vyriausybė šią savaitę pritarė siūlymui, kad valstybės lygio civilinėms pratyboms būtų naudojamos medicinos ir civilinės saugos priemonių atsargos iš valstybės rezervo.
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