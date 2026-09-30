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TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Į Lietuvą žengianti „Marytė“ ieško darbuotojų: paaiškėjo, kokius atlyginimus siūlo

2026-09-30 14:23 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) Austėja Budrikytė
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-30 14:23
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Apie planus Lietuvoje atidaryti naują žemų kainų parduotuvių tinklą paskelbusi „Marytė retail“ žengia dar vieną žingsnį – jau pradėjo darbuotojų paiešką. Tarp siūlomų pozicijų – darbas parduotuvėse visoje Lietuvoje, o ieškomiems specialistams žadamas nemenkas atlygis.

Apie planus Lietuvoje atidaryti naują žemų kainų parduotuvių tinklą paskelbusi „Marytė retail“ žengia dar vieną žingsnį – jau pradėjo darbuotojų paiešką. Tarp siūlomų pozicijų – darbas parduotuvėse visoje Lietuvoje, o ieškomiems specialistams žadamas nemenkas atlygis.

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„Marytė retail“ rugsėjį skelbė, kad pirmąsias parduotuves ketina atidaryti Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje, buvusiose „Mere“ tinklo patalpose. Iki 2026 metų pabaigos bendrovė planuoja Lietuvoje turėti 20 veikiančių parduotuvių, o kitais metais jų skaičių padidinti iki maždaug 40.

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Bendrovė anksčiau taip pat skelbė per trejus metus į plėtrą ir infrastruktūrą ketinanti investuoti iki 5 mln. eurų bei sukurti daugiau kaip 200 naujų darbo vietų.

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Dabar dalis šių planų jau matyti ir bendrovės paskelbtuose darbo pasiūlymuose.

(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Mere“ parduotuvė

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Siūlo iki 3 tūkst. eurų į rankas

„Marytė“ savo karjeros puslapyje šiuo metu skelbia tris darbo pasiūlymus. Didžiausias atlyginimas siūlomas vadinamajam „finansų architektui“ – šio darbuotojo ieškoma Vilniuje arba Kaune.

Skelbime nurodomas 2–3 tūkst. eurų per mėnesį atlyginimas į rankas, siūlomas darbas visu etatu.

Vilniuje bendrovė taip pat ieško „komunikacijos dirigento“. Šiai pozicijai nurodomas 1,5–2,5 tūkst. eurų atlyginimas į rankas, taip pat siūlomas visas etatas.

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Darbuotojų ieškoma ne tik administracinėms pozicijoms. „Marytė“ skelbia šiuo metu renkanti komandas visose parduotuvėse visoje Lietuvoje. Čia darbuotojams siūloma dirbti visu etatu pamainomis, o nurodomas atlyginimas siekia nuo 900 iki 1 750 eurų į rankas.

Pirmosios parduotuvės – trijuose miestuose

Kaip anksčiau skelbė bendrovė, pirmosios „Marytės“ parduotuvės turėtų atsirasti Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje. Alytuje numatyta 1527 kv. metrų parduotuvė Pramonės pr. 31A, Panevėžyje – 1250 kv. metrų parduotuvė Ramygalos g. 151, o Klaipėdoje – 860 kv. metrų prekybos vieta Šilutės pl. 62.

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Visos trys parduotuvės įsikurs buvusiose „Mere“ tinklo patalpose.

„Kasdienio vartojimo prekės ir maisto produktai gali kainuoti pigiau, išlaikant būtiną kokybės standartą, tad mūsų startas Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje yra tik didelio kelio pradžia. Tikime, kad vietos gyventojai greitai įvertins „Marytės“ parduotuvių formatą, leidžiantį reikšmingai sutaupyti planuojant šeimos biudžetą“, – anksčiau teigė „Marytė retail“ vadovas Povilas Ugianskis.

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Tiksli pirmųjų parduotuvių atidarymo data tuo metu dar nebuvo paskelbta. P. Ugianskis aiškino, kad veiklos pradžia priklauso nuo atsakingų institucijų ir savivaldybių sprendimų bei kitų prekybai pradėti reikalingų formalumų.

„Beliko tik keli formalumai ir atversime duris tiek alytiškiams, tiek panevėžiečiams, tiek klaipėdiečiams. Noriu tikėti, kad tai tikrai neužtruks ir gyventojams bus sudarytos visos sąlygos apsipirkti kuo pigiau jau labai greitai“, – tuomet sakė jis.

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Ekspertai didelio rinkos sukrėtimo nesitiki

Apie naujo prekybos tinklo atėjimą anksčiau diskutuota ir tv3.lt laidoje „Dienos pjūvis“. Nors pati bendrovė žada itin žemų kainų koncepciją ir sparčią plėtrą, laidos pašnekovai atsargiau vertino galimą naujo žaidėjo poveikį visai mažmeninės prekybos rinkai.

„Pricer.lt“ maisto krypties vadovas Petras Čepkauskas teigė, kad mažesnis prekybos tinklas gali atrasti savo nišą, tačiau vien jo atsiradimas bendro maisto produktų kainų lygio reikšmingai nepakeistų.

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„Taip, pasiims kažkokią nišą, kurioje stengsis užsidirbti. Ir dar išvis anksti šnekėti, kad būtent šis žaidėjas iš viso kažką padarys“, – tuomet sakė P. Čepkauskas.

Vytauto Didžiojo universiteto partnerystės profesorė, ekonomistė Eglė Stonkutė taip pat akcentavo naujojo tinklo dydį.

„Aš turėčiau sutikti su gerbiamu pašnekovu, kad naujų vėjų tikriausiai nereikėtų tikėtis. Pirmiausia, tai yra mažas žaidėjas. Rinkos jis nesupurtys“, – teigė E. Stonkutė.

Vis dėlto ekonomistė atkreipė dėmesį, kad mažesniems žaidėjams daugiau erdvės gali atsirasti regionuose, kuriuose prekybos tinklų konkurencija yra silpnesnė. Būtent regionuose „Marytė“ ir ketina pradėti savo veiklą – pirmosios parduotuvės numatytos Alytuje, Panevėžyje ir Klaipėdoje.

indeliai.lt

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