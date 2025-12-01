 
Gruodžio 1 d., pirmadienis
Vilnius +3°C
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sustabdytas pavojingą šonaslydį gyvenvietėje demonstravęs BMW

2025-12-01 15:56 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, lapkričio 24 – 30 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 439 greičio viršijimo atvejus.

Policija (nuotr. Broniaus Jablonsko)

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, lapkričio 24 – 30 dienomis, toliau tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (toliau – KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 439 greičio viršijimo atvejus.

Lapkričio 30 d. apie 00.15 val. Kaune, Draugystės g. sustabdytas keistai manevruojantis automobilis „Peugeot“, vairuojamas neblaivaus vyro (gim. 1995 m.). Vairuotojui nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,91 prom.

Praėjusią savaitę Kelių policijos pareigūnai ir toliau vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kaune, Kauno ir Jonavos rajone patikrino virš 7,8 tūkst. transporto priemonių. Išaiškinta 10 neblaivių vairuotojų (girtumo laipsnis svyravo nuo 0,45 iki 2,87 prom.).

Lapkričio 24 d. apie 09.50 val. Kėdainių r., Okainių k., policijos pareigūnai sustabdė pavojingai ir chuliganiškai važiuojantį BMW automobilį, vairuojamą vyro (gim. 2004 m.). Vairuotojas ant sniegu padengtos kelio dangos staigiai suko vairą ir spaudė akceleratorių, dėl ko automobilio galinė dalis slydo šonu. Be šių manevrų, jis gyvenvietėje dar ir viršijo greitį – vietoj leistinų 50 km/val. važiavo 96 km/val. greičiu.

Iš viso praėjusią savaitę Kauno apskrityje policijos pareigūnai nustatė 23 neblaivius vairuotojus ir 17 vairuotojų, kurie transporto priemones vairavo neturėdami tam teisės.

Pareigūnai ragina visus eismo dalyvius laikytis Kelių eismo taisyklių, būti drausmingiems  bei linki saugaus kelio! Tik kartu rūpindamiesi savo ir kitų saugumu laimingai pasieksime kiekvienos kelionės tikslą.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

