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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Susitinka Lenkijos ir Lietuvos ministrai: ruošiasi aptarti svarbią problemą

2026-10-05 06:48 / šaltinis: tv3.lt
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2026-10-05 06:48
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Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kierwinskiu, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemones.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)

Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas pirmadienį susitiks su Lenkijos kolega Marcinu Kierwinskiu, kalbėsis apie migraciją ir jos valdymo priemones.

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„Su Lenkija turime bendrą tikslą – užtikrinti mūsų valstybių sienų apsaugą ir efektyviai užkardyti neteisėtų migrantų judėjimą tiek mūsų šalių teritorijoje, tiek ir visoje Šengeno erdvėje. Taip pat glaudžiai bendradarbiaujame su Lenkija, kad laikina sienų kontrolė nesudarytų nepatogumų keliaujantiems iš Lietuvos į Lenkiją“, – prieš susitikimą sakė M. Katelynas.

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Ministrų susitikimas rengiamas Lenkijos pasienio kontrolės punkte netoli Budzisko.

Vidaus reikalų ministerijos duomenimis, Lietuvos pasieniečiai šiais metais sulaikė daugiau nei 900 neteisėtų migrantų. Įtariama, kad jie atvyko į Latviją ir neteisėtai keliavo per Lietuvą į tikslo šalis.

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Siekiant sustiprinti kovą su antrine neteisėta migracija, į Latviją šios šalies prašymu ne kartą buvo išsiųsti Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai.

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Tuo metu Lenkija pasienyje su Lietuva ir Vokietija jau ilgiau nei metus taiko kontrolę, taip siekdama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti saugumą.

Sienų kontrolė buvo įvesta 2025 metų liepą. Nuo patikrinimų pradžios Lenkijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 4,5 mln. asmenų ir beveik 2,3 mln. transporto priemonių.

Prie sienos su Lietuva įvažiuoti į Lenkiją neleista beveik 1,3 tūkst. asmenų, o daugiau kaip 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Operacijose dalyvavo beveik 118 tūkst. darbuotojų, įskaitant maždaug 41 tūkst. pasienio pareigūnų, 6 tūkst. policininkų ir 69 tūkst. karių.

Prie Vokietijos sienos įvažiuoti neleista beveik 1,2 tūkst. asmenų.

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