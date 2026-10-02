Žiniasklaida: Lenkija ruošiasi karui

Ministerijos žiniasklaidos skyrius dienraščiui „Rzeczpospolita“ patvirtino, kad toks projektas rengiamas. Juo siekiama „stiprinti Lenkijos Respublikos gynybos pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančias taisykles prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių“.
Ministerija pabrėžė, kad šalies pasirengimą gynybai ir nacionalinės gynybos vadovavimo sistemos veikimą reglamentuojančios nuostatos šiuo metu išdėstytos keliuose Ministrų Tarybos teisės aktuose, priimtuose 2022 m. pavasarį patvirtinus Tėvynės gynybos įstatymą.
Greičiau dislokuotų karius
Be kita ko, siūlomas įstatymas leistų anksčiau dislokuoti karius, įskaitant sąjungininkų pajėgas, susietų Lenkijos gynybos reagavimo planą su NATO reagavimo sistema ir numatytų būtinos infrastruktūros parengimą.
Įstatymu būtų išplėstas šalies gynybos ir krizių valdymo sistemose dalyvaujančių organizacijų skaičius, nustatytos vadavietėse dirbančio civilinio personalo darbo taisyklės, įskaitant atvejus, kai būtų ribojama galimybė grįžti namo, taip pat pakeistas nekarinis operacinis planavimas ir su gynyba susijusių dokumentų tvarkyba.
Laikraščio teigimu, taip pat būtų peržiūrėtos gynybos mokymus, kursus ir pratybas reglamentuojančios taisyklės.
Šiuo metu dėl projekto ministerijoje vyksta vidaus konsultacijos. Dar nežinoma, kada jis bus pateiktas Seimui – Lenkijos parlamento žemiesiems rūmams. Pasak laikraščio, projekto laukia ir Nacionalinio saugumo biuras (BBN).
„Prieškarinis įstatymas“
Gynybos viceministras Cezary Tomczykas penktadienį privačiam transliuotojui RMF FM patvirtino, kad ministerija jau kelias savaites rengia „būtent tokį prieškarinį įstatymą“. Pasak jo, teisės aktu siekiama „sustiprinti pasirengimą pereinant iš taikos meto į karo metą ir padėti užkirsti kelią tam, kad apskritai susidarytų karo padėtis“.
„Šios nuostatos susijusios su sąjungininkų karių dislokavimu“, – sakė gynybos viceministras.
Pasak jo, šis teisės aktas skirtas dabartinėms problemoms spręsti, įskaitant karinius pirkimus, bei leistų kai kuriais atvejais perkirsti Gordijaus mazgą sprendžiant per daugelį metų taip ir neišnarpliotas problemas.
C. Tomczykas taip pat sakė, kad ministerija pristatys projektą, kai bus baigtos vidaus konsultacijos. Paklaustas, kada tiksliai tai įvyks, jis atsakė: „Kuo greičiau, tuo geriau.“
„Dirbame visu pajėgumu“, – pridūrė viceministras.
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