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TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Žinia iš Lenkijos: pratęsia sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę

2026-10-01 15:24 / šaltinis: BNS
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2026-10-01 15:24
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Lenkija dar pusmečiui, iki kovo 30-osios, pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, ketvirtadienį pranešė lenkų Vidaus reikalų ministerija.

Lietuvos vėliava, Lenkijos vėliava (Julius Kalinskas/ BNS nuotr.)

Lenkija dar pusmečiui, iki kovo 30-osios, pratęs kontrolę prie sienų su Vokietija ir Lietuva, ketvirtadienį pranešė lenkų Vidaus reikalų ministerija.

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Pranešime teigiama, kad sprendimas įsigalioja vidaus reikalų ministrui Marcinui Kierwinskiui pasirašius atitinkamą potvarkį.

Lenkija pratęsia sienų su Vokietija ir Lietuva kontrolę

VRM nurodė, kad šia priemone siekiama dar labiau pažaboti neteisėtą migraciją ir sustiprinti Lenkijos nacionalinį saugumą.

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Sienų kontrolė buvo įvesta 2025 metų liepos 7 dieną, tiesiogiai reaguojant į Baltarusijos organizuojamą migracijos spaudimą. Nuo patikrinimų pradžios Lenkijos pareigūnai patikrino daugiau kaip 4,5 mln. asmenų ir beveik 2,3 mln. transporto priemonių.

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Oficialūs duomenys rodo, kad patikrinimai gerokai sustiprino sienų saugumą. Prie sienos su Lietuva įvažiuoti į Lenkiją neleista beveik 1,3 tūkst. asmenų, o daugiau kaip 130 žmonių buvo sulaikyti už pagalbą neteisėtai kertant sieną. Operacijose dalyvavo beveik 118 tūkst. darbuotojų, įskaitant maždaug 41 tūkst. Sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, 6 tūkst. policininkų ir 69 tūkst. karių.

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Prie Vokietijos sienos įvažiuoti neleista beveik 1,2 tūkst. asmenų. Saugumo užtikrinimo operacijose dalyvavo beveik 211 tūkst. pareigūnų bei karių: daugiau kaip 88 tūkst. Sienos apsaugos pareigūnų, 57 tūkst. policijos pareigūnų ir apie 64 tūkst. karių.

VRM savo pareiškime nurodė, kad patikrinimai išlieka itin veiksminga priemonė neteisėtos migracijos srautams valdyti ir suvereniai šalies sienų kontrolei išlaikyti.

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