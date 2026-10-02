Katelynas: finansuojant priedangas paprastinama biurokratija, bet neleisime lėšų tik įsisavinti

„Pinigų yra tiek, kiek yra, biurokratija, aš suprantu, yra gana didelė. Dabartiniame naujame kvietime už 16 mln. (eurų – BNS) tikrai supaprastinsime viską, kas įmanoma, mano pavedimas toks yra duotas“, – žurnalistams penktadienį sakė M. Katelynas.
„Baziniai būtiniausi dalykai turi likti reikalavimuose, nes kai kalbame apie biurokratijos mažinimą, nenorime padaryti, kad pinigai tiesiog būtų įsisavinti, bet kad jie būtų investuoti ir investuoti tikslingai“, – teigė ministras.
Taip jis kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) prezidentui Audriui Klišoniui priekaištaujant Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui (PAGD) dėl perteklinių reikalavimų seniems pastatams, raginant kurti centralizuotą rūsių pritaikymo priedangoms modelį.
„Kuomet kalbame apie priedangas ir jų modernizavimą, suprantu, kad yra noras viską daryti kuo greičiau ir paprasčiau, bet priedanga yra toks daiktas, kur turime užtikrinti jo kokybę, atitikimą reikalavimams“, – akcentavo M. Katelynas.
„Nesinorėtų, kad įvykus dienai X, kažkam būnant priedangoje, dėl neatitikimo reikalavimams, kurie nustatomi ne šiaip politikų, o ekspertų, priedangos perdanga įlūžtų, ir tas pareikalautų aukų, kur žmonės turėtų būti saugūs“, – teigė jis.
BNS rašė, kad premjeras Mindaugas Sinkevičius rugsėjį kritikavo priedangų tvarkymo tempą, nurodęs, kad per pastaruosius dvejus metus iš tam skirtų 30 mln. eurų panaudota tik 3,7 mln. eurų.
Savo ruožtu Vidaus reikalų ministerija (VRM) trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui, kurį planuojama skelbti šiemet, numato skirti 16 mln. eurų, o vidutinį finansavimą vienai priedangai siūlo didinti nuo 40 tūkst. iki 55 tūkst. eurų.
Taip pat siekiama bendrą Valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūrai iki 2030 metų padidinti nuo 77 mln. iki 90 mln. eurų.
Be to, pastariesiems dronų incidentams parodžius priedangų atrakinimo spragų, M. Katelynas kelia idėją „rasti išradingus būdus“ biurokratijai apeiti ir diegti su PAGD gyventojų įspėjimu susietą atrakinimo sistemą.
„Idealiausias modelis kažkada ateityje, kuomet bus pilnai integruota daugiakanalė perspėjimo nuo pavojaus sistema, kad vienas mygtukas PAGD įjungia visas sirenas ar bent didžiąją dalį jų, ir jeigu tai yra pavojaus signalas, kuris reikštų, kad turite judėti į priedangą, (...) tos priedangos ir būtų atrakinamos“, – sakė vidaus reikalų ministras.
„Iki to idealumo tikrai dar ne vienas etapas ir tikrai ne vieną milijoną eurų (reikia – BNS) investuoti, ir daug laiko turės praeiti“, – teigė jis.
Birželį VRM skelbė, jog šiuo metu Lietuvos savivaldybėse yra per 6,6 tūkst. priedangų, kuriose galėtų slėptis apie 1,6 mln. žmonių – tai sudaro 57 proc. šalies gyventojų.
Lietuvos miestuose priedangų turi pakakti bent 60 proc. gyventojų, o rajonų savivaldybėse – 40 procentų.