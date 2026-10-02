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Martynas Katelynas: ES turi stiprinti neteisėtai Bendrijoje esančių migrantų grąžinimą

2026-10-02 09:35 / šaltinis: ELTA
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2026-10-02 09:35
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Europos Sąjunga (ES) turi stiprinti neteisėtai Bendrijoje esančių asmenų grąžinimą į kilmės šalis ir bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

Martynas Katelynas (nuotr. Dainiaus Labučio)
GALERIJA (10)

Europos Sąjunga (ES) turi stiprinti neteisėtai Bendrijoje esančių asmenų grąžinimą į kilmės šalis ir bendradarbiavimą su trečiosiomis valstybėmis, teigia vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas.

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Kaip pranešė Vidaus reikalų ministerija (VRM), ministras Liuksemburge dalyvavo ES Teisingumo ir vidaus reikalų tarybos posėdyje, kuriame aptarta situacija Šengeno erdvėje, migracijos valdymas, asmenų grąžinimas ir kiti saugumo klausimai.

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„Grąžinimų srityje turime pereiti nuo diskusijų prie rezultatų. Jeigu priimamas sprendimas, kad žmogus neturi teisės likti ES, valstybės turi turėti realias galimybes jį įgyvendinti“, – pranešime cituojamas M. Katelynas.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Martynas Katelynas

Katelynas: ES turi stiprinti neteisėtai Bendrijoje esančių migrantų grąžinimą

Anot jo, siekiant efektyviau vykdyti tokius sprendimus, būtinas stipresnis politinis spaudimas ir glaudesnis bendradarbiavimas su migrantų kilmės valstybėmis.

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Tarybos posėdyje taip pat diskutuota, kaip anksčiau pastebėti galimas migracijos krizes ir gerinti keitimąsi informacija apie situaciją už ES išorės sienų.

„Migracijos rizikas turime pastebėti ir į jas reaguoti dar prieš joms pasiekiant ES išorės sienas. Geriau krizės išvengti nei vėliau bandyti ją suvaldyti“, – teigė vidaus reikalų ministras.

Kalbėdamas apie Šengeno erdvę, M. Katelynas pabrėžė stipresnės ES išorės sienų apsaugos, glaudesnio teisėsaugos institucijų bendradarbiavimo ir šiuolaikinių technologijų naudojimo svarbą.

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Ministro teigimu, Šengeno erdvės saugumas priklauso nuo valstybių gebėjimo apsaugoti ES išorės sienas ir laiku keistis informacija.

ES vidaus reikalų ministrai taip pat aptarė kovą su narkotikų nusikalstamumu, su juo susijusiu smurtu ir žmonių bauginimu. Diskusijoje kalbėta apie teisėsaugos priemones, prevenciją ir pagalbą nukentėjusiesiems.

M. Katelynas taip pat atkreipė dėmesį į Rusijos keliamas hibridines grėsmes, kibernetines atakas, dezinformaciją ir piktavališką dronų naudojimą. Anot jo, valstybės turėtų stiprinti tarpusavio keitimąsi informacija ir daugiau investuoti į pasirengimą tokioms grėsmėms.

VRM nurodo, kad šiuos klausimus Lietuva ketina kelti ir 2027 m. pirmąjį pusmetį pirmininkaudama ES Tarybai.

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