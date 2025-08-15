Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sulaikytas vyras į darbą paleido kojas: priešinosi policijos pareigūnams

2025-08-15 09:31 / šaltinis: ELTA
2025-08-15 09:31

Marijampolės savivaldybėje ketvirtadienio vakarą sulaikytas vyras priešinosi policijos pareigūnams, pranešė policija.

Policija. BNS Foto

0

Anot Policijos departamento, apie 20 val. 30 min. Puskelnių kaime, Gėlių gatvėje, vedant į policijos tarnybinio automobilio laikino sulaikymo patalpą smurtu artimoje aplinkoje įtariamą vyrą (gim. 1982 m.), pastarasis pasipriešino ir tyčia spyrė koja tris kartus į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) patruliui.

Pareigūnas dėl fizinio skausmo sukėlimo į medikus nesikreipė. Sulaikytas vyras (atsisakė pasitikrinti neblaivumą) uždarytas į Marijampolės AVPK ilgalaikio sulaikymo patalpas. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijos pareigūnams.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

