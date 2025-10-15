Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai trina rankomis: apgavo 4 žmones ir pasisavino 50 tūkst. eurų

2025-10-15 08:48 / šaltinis: BNS
2025-10-15 08:48

Į pareigūnus antradienį kreipėsi dar keturi sukčių apgauti gyventojai, jie neteko apie 50 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Į pareigūnus antradienį kreipėsi dar keturi sukčių apgauti gyventojai, jie neteko apie 50 tūkst. eurų, trečiadienį pranešė Policijos departamentas.

Į Vilniaus apskrities policiją kreipėsi 1948 metais gimęs vyras, kuris pareiškė, kad spalio 6 dieną internetinėje svetainėje patalpino skelbimą apie parduodamą dviratį. Po to vyras į savo elektroninį paštą gavo nuorodą ir, suvedus banko prisijungimo duomenis, nuo jo sąskaitos nepažįstami asmenys apgaulės būdu pasisavino beveik 14,5 tūkst. eurų.  

Utenos apskrities policijai 1956 metais gimęs vyras pareiškė, kad spalio 7 dieną Visagine, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys, kalbėję rusiškai. Jie, prisistatę banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 15 tūkst. eurų.  

Nuo rusiškai kalbančių sukčių nukentėjo ir 1965 metais gimusi vilnietė. Ji pareigūnams pareiškė, kad būnant namuose jai paskambino nepažįstamieji, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko ir policijos darbuotojais, apgaulės būdu išviliojo 9,5 tūkst. eurų.  

Trakų rajono gyventoją apgavo rusiškai kalbanti sukčiuvienė. 1940 metais gimusiai moteriai paskambinusi nepažįstamoji pasakė, jog namuose esančius pinigus reikia deklaruoti, kitaip bus iškelta baudžiamoji byla. Tą pačią dieną moteris į jos namus atvykusiam nepažįstamam vyriškiui atidavė 11,3 tūkst. eurų.

Įtariamasis, gimęs 1988 metais, uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas.

