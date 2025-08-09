Sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo beveik 50 tūkst. eurų

Penktadienį iš 1971 m. gimusio vyro buvo gautas pranešimas, kad ketvirtadienį, apie 14.18 val., jam būnant namuose, Vilniuje, jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.
Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaule išviliojo 49,4 tūkst. eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!