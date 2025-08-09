Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo beveik 50 tūkst. eurų

2025-08-09 08:38 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-09 08:38

Ketvirtadienį sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo 49,4 tūkst. eurų, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

Telefoniniai sukčiai (asociatyvi nuotr.) (nuotr. Pexels)

Ketvirtadienį sukčiai iš vyro Vilniuje išviliojo 49,4 tūkst. eurų, praneša Vilniaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas. 

REKLAMA
1

Penktadienį iš 1971 m. gimusio vyro buvo gautas pranešimas, kad ketvirtadienį, apie 14.18 val., jam būnant namuose, Vilniuje, jam paskambino nepažįstami rusakalbiai asmenys.

Prisistatę telekomunikacijų įmonės, banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, jie apgaule išviliojo 49,4 tūkst. eurų. 

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Asociatyvi (nuotr. Broniaus Jablonsko)
Neeilinis kriminalas Vilniuje: padegė motociklą ir bandė jį nuskandinti
Greitoji BNS Foto
Vilniuje nepilnametis keturračiu rėžėsi į medį
Nusikaltėlis. BNS Foto
Patiklumas ribų neturi: sukčiai iš gyventojų išviliojo apie 16 tūkst. eurų (3)
Policija. ELTA / Andrius Ufartas
Kelmės rajone ir Klaipėdos apskrityje sukčiai iš žmonių išviliojo apie 6 tūkst. eurų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų