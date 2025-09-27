Sukčiai iš dviejų gyventojų išviliojo 31 tūkst. eurų

Skelbiama, kad penktadienį apie 9 val. 22 min į Vilniaus apskrities Vyriausiąjį policijos komisariatą (VPK) kreipėsi 1972 m. gimęs vyras.
Jis pareiškė, kad rugsėjo 15 d. apie 16 val. 13 min., būnant namuose Vilniuje, jam paskambino rusų kalba bendravę nepažįstami asmenys. Jie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaulės būdu iš nukentėjusiojo išviliojo 20,2 tūkst. eurų.
Antruoju atveju penktadienį apie 12 val. 53 min į Kauno apskrities VPK kreipėsi 2002 m. gimęs vyras. Jis pareiškė, jog rugsėjo viduryje Kaune, bendraujant su nepažįstamais asmenimis per „Telegram“ platformą dėl galimybės užsidirbti pinigų, pastarieji apgaulės būdu išviliojo apie 10,8 tūkst. eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
