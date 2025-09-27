Švenčionyse bandyta apiplėšti butą, sužalota moteris

Pareigūnų duomenimis, incidentas įvyko apie 17.25 val., Švenčionyse, Taikos gatvėje, kai 1966 m. gimusiai moteriai atidarius buto duris, vyras grasindamas reikalavo pinigų ir ją sužalojo.
Moteriai pradėjus šauktis pagalbos, 2002 m. gimęs įtariamasis pasišalino. Vėliau pas jį rastas ir paimtas pistoletas „ME 8 POLICE CAL 8 MM“.
Vyras uždarytas į areštinę. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasikėsinimo padaryti nusikalstamą veiką ir plėšimo.
