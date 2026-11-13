Su narkotikais sulaikytam policijos pareigūnui – 10 metų laisvės atėmimo bausmė

Bylos duomenimis, praėjusių metų gegužę tuo metu 30-metis policijos pareigūnas J. B., vykdamas iš Vilniaus į Klaipėdos rajoną automobiliu „Audi“, buvo sustabdytas policijos. Tikrindami transporto priemonę, pareigūnai rado labai didelį kiekį – 165 gramus – psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC), MDMA, 4-bromometkatinono (4-BMC), taip pat kanapių.
Su narkotikais sulaikytam policijos pareigūnui teismas skyrė 10 metų laisvės atėmimo
Tęsiant tyrimą buvo patikrintas ir kitas vyrui priklausantis BMW markės automobilis. Jo salone taip pat aptikta miltelių, kurių sudėtyje buvo psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC).
Teismas, skirdamas bausmę, atsižvelgė į nuteistojo asmenybę bei padarytos veikos pavojingumą. Konstatuota, kad ilgametis policijos pareigūnas, turėjęs užtikrinti nusikalstamų veikų prevenciją ir atskleidimą, buvo pripažintas kaltu dėl labai sunkaus nusikaltimo – neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu įvairių narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
Taip pat atsižvelgta į tai, kad J. B. neteisėtai disponavo naujomis sintetinėmis psichotropinėmis medžiagomis (3-CMC ir 4-BMC), keliančiomis didelę grėsmę žmonių sveikatai.
Teismo vertinimu, buvęs pareigūnas pripažino narkotikus pirkęs kelis kartus, paskutinį kartą – kai buvo sulaikytas policijos pareigūnų. Be to, nuteistojo mobiliajame telefone atkurta informacija patvirtina, kad jis narkotines medžiagas galėjo platinti kitiems asmenims ir už tai gauti pajamų. Tokiais veiksmais jis ne tik pažeidė įstatymus, bet ir diskreditavo policiją, pakenkė jos reputacijai bei sumenkino visuomenės pasitikėjimą pareigūnais.
Nuosprendis gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui.
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