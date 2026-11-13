Vyras sukčiams į Lenkiją pats nuvežė ir perdavė 50 tūkst. eurų: štai kaip jį apgudravo

Kaip pranešė Policijos departamentas, ketvirtadienį į Vilniaus apskrities vyriausiąjį policijos komisariatą kreipėsi vyras (gim. 1968 m.).
Jis pareiškė, kad rugsėjo 8 d. 10.55 val., Varėnoje, būnant namuose, jam paskambino nepažįstami asmenys.
Varėnos gyventojas į Lenkiją sukčiams nuvežė 50 tūkst. eurų
Prisistatę banko darbuotojais bei policijos pareigūnu, apgaulės būdu išviliojo 50 tūkst. eurų.
Šiuos pinigus rugsėjo 12 d. apie 18 val. Lenkijoje, Varšuvoje, autobusų stotyje, varėniškis atidavė nepažįstamam asmeniui.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
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