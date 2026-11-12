Suduotas rimtas smūgis prieš organizuotas nusikalstamas grupes: atlikta 16 kratų

LKPB ketvirtadienį pranešė, kad, pasitelkus antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ kovotojus, sulaikyti penki asmenys, siejami su Alytaus, Druskininkų, Varėnos ir Lazdijų rajonų savivaldybių teritorijose veikusiu nusikalstamu susivienijimu.
Kriminalinės policijos biuras surengė operaciją prieš Dzūkijoje veikusią kontrabandininkų grupuotę
Atlikta 16 kratų įtariamųjų gyvenamosiose ir pagalbinėse patalpose, kurių metu rasti ir paimti ikiteisminiam tyrimui reikšmingi daiktai bei nusikalstamų veikų vykdymui skirtos priemonės.
Tarp sulaikytųjų yra nusikalstamo susivienijimo vadovai ir organizatoriai, kuriems įteikti pranešimai apie įtarimą dėl nusikalstamo susivienijimo įkūrimo, organizavimo, dalyvavimo ir vadovavimo jam, kontrabandos, neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis bei padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
Pasak pareigūnų, Dzūkijoje veikęs nusikalstamas susivienijimas buvo organizuota ir griežtai struktūrizuota sistema, kurioje kiekvienam nariui ar jų grupėms buvo priskirtos konkrečios funkcijos.
Siekdami nuslėpti nusikalstamą veiklą, jos dalyviai naudojo šifruotas ryšio priemones, kontržvalgybos priemones ir kitus nusikalstamos veiklos vykdymui skirtus įrankius, elektroniniuose įrenginiuose trynė komunikacijos duomenis, slėpė galimus įrodymus, taip pat naudojo atskiras transporto priemones kontrabandos organizavimui ir vykdymui.
Įtariama, kad nusikalstamo susivienijimo vadovai palaikė tiesioginius ryšius su Baltarusijoje veikusiais bendrininkais, kurie, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, organizuodavo centralizuotą ir masinį oro balionų su kontrabandiniais kroviniais paleidimą į Lietuvos teritoriją.
Siekiant užtikrinti valstybei padarytos žalos atlyginimą bei galimą turto ar išplėstinį turto konfiskavimą, įtariamiesiems apribotos nuosavybės teisės į kratų metu paimtas prabangias transporto priemones. Tyrimo metu taip pat bus vertinama įtariamųjų turto kilmė ir finansinės galimybės jį įsigyti, nustatant, ar turimas turtas yra pagrįstas teisėtomis pajamomis.
Šie sulaikymai yra tęstinio LKPB kartu su Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorais atliekamo tyrimo dalis. Dar gegužės 19-ąją vykdytos didelio masto policijos operacijos metu buvo sulaikyti 27 asmenys, siejami su dviejų nusikalstamų susivienijimų vykdyta kontrabanda meteorologiniais balionais, padėjimu kitai valstybei veikti prieš Lietuvą ir kitomis nusikalstamomis veikomis.
Tuomet skirtinguose Lietuvos regionuose vykdytoje operacijoje dalyvavo daugiau kaip 140 pareigūnų. Tarp sulaikytųjų buvo ir policijos bei Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai, įtariami piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi.
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