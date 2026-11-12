Klaipėdoje pradėti du tyrimai dėl neapykantos kurstymo

Ketvirtadienį Policijos departamentas pranešė, kad trečiadienio rytą, apie 6.20 val., policija gavo pranešimą, kad „Facebook“ paskyroje patalpintas vaizdo įrašas, kuriame atvirai skatinama neapykanta ir kurstoma smurtauti. Tą pačią dieną, apie 12 val., Klaipėdoje, Šermukšnių gatvėje, sulaikytas 1977 metais gimęs vyras, kuris patalpino įrašą. Vyras dėl sveikatos sutrikimo paguldytas į ligoninę.
Kaip BNS informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Jonuitė, šis ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai socialiniame tinkle „Facebook“ tiesioginės transliacijos metu vyras galimai viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su lietuviais.
Taip pat policija trečiadienį gavo pranešimą, kad 2008 metais gimęs jaunuolis platformoje „TikTok“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame skatinama neapykanta ir kurstoma smurtauti prieš žmonių grupę. Jaunuolis apklaustas.
„Asmuo nustatytas, jo gyvenamojoje vietoje atlikta krata. Tyrimo metu bus analizuojamas asmens socialinėje erdvėje paskelbtos informacijos turinys ir vertinamas jos pavojingumas, renkami kiti tyrimui reikšmingi duomenys“, – sakė V. Jonuitė.
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