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TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Klaipėdoje pradėti du tyrimai dėl neapykantos kurstymo

2026-11-12 11:46 / šaltinis: BNS
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2026-11-12 11:46
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 Klaipėdos apskrities policija trečiadienį pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl neapykantos kurstymo, vienas iš įtariamųjų kurstė susidoroti su lietuviais.

Policija (ELTA nuotr.)
GALERIJA (11)

 Klaipėdos apskrities policija trečiadienį pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl neapykantos kurstymo, vienas iš įtariamųjų kurstė susidoroti su lietuviais.

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Ketvirtadienį Policijos departamentas pranešė, kad trečiadienio rytą, apie 6.20 val., policija gavo pranešimą, kad „Facebook“ paskyroje patalpintas vaizdo įrašas, kuriame atvirai skatinama neapykanta ir kurstoma smurtauti. Tą pačią dieną, apie 12 val., Klaipėdoje, Šermukšnių gatvėje, sulaikytas 1977 metais gimęs vyras, kuris patalpino įrašą. Vyras dėl sveikatos sutrikimo paguldytas į ligoninę.

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FOTOGALERIJA. Policija, pareigūnai

Kaip BNS informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Jonuitė, šis ikiteisminis tyrimas pradėtas po to, kai socialiniame tinkle „Facebook“ tiesioginės transliacijos metu vyras galimai viešai kurstė smurtauti, fiziškai susidoroti su lietuviais.

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Taip pat policija trečiadienį gavo pranešimą, kad 2008 metais gimęs jaunuolis platformoje „TikTok“ paskelbė vaizdo įrašą, kuriame skatinama neapykanta ir kurstoma smurtauti prieš žmonių grupę. Jaunuolis apklaustas.

„Asmuo nustatytas, jo gyvenamojoje vietoje atlikta krata. Tyrimo metu bus analizuojamas asmens socialinėje erdvėje paskelbtos informacijos turinys ir vertinamas jos pavojingumas, renkami kiti tyrimui reikšmingi duomenys“, – sakė V. Jonuitė.

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