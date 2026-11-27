„Dar kartą užtikriname, kad Seimui priėmus biudžetą mokytojų darbo užmokestis nuo 2027 m. sausio 1 d. augs 7,56 proc. ir 2027 metais nemažės“, – Eltai perduotame komentare nurodė Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM).
ŠMSM teigimu, penktadienį vykusiame susitikime su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga (LŠDPS) R. Popovienė pasiūlė iki kitų metų rugsėjo 1 d. peržiūrėti mokytojų darbo apmokėjimo sistemą ir parengti jos pakeitimus bei patvirtinti mokytojų saugumo gaires.
Anot ministerijos, šios priemonės padėtų spręsti ir streikuojančių pedagogų įvardijamas problemas – sudėtinga atlyginimų skaičiavimo sistemą, įtempta darbo aplinką bei palaikymo stoką. Tačiau profesinės sąjungos atstovai šių pasiūlymų nelaiko pakankamais streikui užbaigti.
Ministerija taip pat ketina prašyti LŠDPS iki gruodžio 4 d. deleguoti du atstovus į darbo grupę, kuri kartu su kitomis profesinėmis sąjungomis ir ekspertais peržiūrėtų mokytojų darbo apmokėjimo sistemą.
ŠMSM primena, kad kitų metų valstybės biudžete mokytojų, mokslo darbuotojų ir sporto trenerių atlyginimams didinti numatyti papildomi 245 mln. eurų.
„ŠMSM negali prisiimti tokių finansinių įsipareigojimų, kurių valstybės biudžetas nebus pajėgus įgyvendinti“, – akcentavo ministerija.
Ministrė paragino užbaigti streiką
Savo ruožtu R. Popovienė dar kartą paragino profesinę sąjungą užbaigti streiką ir tęsti derybas.
„Gerbiu mokytojų teisę streikuoti. Tačiau streikas nėra vienintelis kelias spręsti problemas. Kai yra konkretūs pasiūlymai, aiškūs įsipareigojimai ir galimybė tęsti darbą prie derybų stalo, turime siekti susitarimo“, – teigė ministrė.
„Mokytojų problemas girdžiu, suprantu ir noriu jas spręsti. Labiausiai noriu, kad mokytojai galėtų grįžti į klases, vaikai – į įprastą ugdymo procesą, o likusius klausimus spręstume kalbėdamiesi“, – pridūrė R. Popovienė.
Kaip skelbė ELTA, neradus sutarimo dėl mokytojų algų, LŠDPS lapkričio 16 d. pradėjo neterminuotą streiką.
Pirmąją streiko dieną prie jo prisijungė daugiau kaip 220 švietimo įstaigų.
Vyriausybė yra numačiusi 7,56 proc. pedagogų darbo užmokesčio didėjimą, o LŠDPS reikalauja 10 proc. algų augimo. Iš viso mokytojų darbo užmokesčiui 2027 metais numatyti 240,5 mln. eurų.
Prezidentas Gitanas Nausėda sakė, kad valdžios institucijos privalo išklausyti mokytojus. Kartu jis pabrėžė, kad galimi sprendimai dėl profesinės sąjungos keliamų reikalavimų turi būti priimami įvertinus valstybės finansines galimybes ir nedidinant valstybės biudžeto deficito.
Premjeras Mindaugas Sinkevičius penktadienį dar kartą prašė pedagogų supratingumo dėl įtemptos valstybės finansinės padėties, akcentuodamas, kad papildomų lėšų atlyginimams didinti šiuo metu nėra. Vis dėlto Vyriausybės vadovas neatmetė galimybės, kad metų eigoje ministerijai radus papildomų lėšų iš jai skirtų asignavimų, jos galėtų būti skirtos švietimo bendruomenei.
ELTA primena, kad mokytojų atlyginimai ir darbo sąlygos ne kartą tapo profesinių sąjungų protestų priežastimi. 2018 m. apie 3,7 tūkst. mokytojų streikavo beveik du mėnesius, o dalis pedagogų įsiveržė į tuometę ŠMSM bei pradėjo neterminuotą budėjimą, trukusį 21 parą.
2023 m. LŠDPS surengė visuotinį mokytojų streiką, reikalaudama didesnių atlyginimų, mažesnio darbo krūvio ir mažesnių klasių. Aktyvioji streiko fazė baigėsi Seimui patvirtinus 2024 m. valstybės biudžetą.
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