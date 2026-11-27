„Jeigu ministerija metų eigoje ras savo asignavimų rėmuose papildomų lėšų, dievaži, nepridedant, neatimant, aš palaikysiu iniciatyvas, kad tomis rastomis, jei taip atsitiktų, lėšomis būtų pasidalinta su švietimo bendruomene, kalbantis su visomis profsąjungomis“, – Jonavoje penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Premjeras: jeigu ministerija metų eigoje ras papildomų lėšų, jomis bus pasidalinta su mokytojais
BNS rašė, kad streiką paskelbusi Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga (LŠDPS) reikalauja mažiausiai 10 proc. padidinti pedagoginių darbuotojų pareiginės algos koeficientus ir imtis konkrečių veiksmų, kad vidutinis mokytojų darbo užmokestis artėtų link 130 proc. šalies vidutinio darbo užmokesčio. Šis rodiklis numatytas nacionaliniame švietimo susitarime.
Vyriausybė siūlo kitąmet darbo užmokestį mokytojams didinti 7,56 proc. (92–152 eurais į rankas), tam numatyta papildomai skirti 245 mln. eurų.
LŠDPS neterminuotą streiką dėl per mažai didinamo darbo užmokesčio paskelbė lapkričio 16 dieną.
„Ir aš, ir ministrė nuolat palaiko dialogą. Man atrodo, ir šiandien vyksta dialogas. Mes sakome ir prašome supratimo, kad fiskalinė ir finansinė situacija valstybėje yra įtempta. (...) Norai turėti didesnes algas suprantami. Bet jie analogiški ir statutinių pareigūnų atveju, ir aplinkosaugininkų, ir medikų, medicinos personalo. Deja, mus riboja ne norai, ne politinis, sakyčiau, toks požiūris į visuomenę, bet mus riboja finansai“, – dėstė M. Sinkevičius.
Premjeras teigė, kad su streikuojančiais pedagogais galima kalbėtis ne tik apie finansus, bet ir apie kitas jiems rūpimas temas, kurios „nekainuoja“, pavyzdžiui, biurokratijos mažinimą, saugumą klasėse.
BNS skelbė, kad LŠDPS pirmininko Andriaus Navicko teigimu, ne tik neartėjama prie 130 proc. vidutinio darbo užmokesčio, tačiau atotrūkis vis didinamas.
Pasak jo, šiais metais pedagogų algos kilo 8,4 proc., o vidutinis darbo užmokestis augo 9,4 procento. Kitąmet prognozuojama ta pati tendencija.
LŠDPS pirmininkas įsitikinęs, kad lėšų švietimo sistemoje užtenka atsižvelgti į jų reikalavimą.
Jis vylėsi, kad susitarti pavyks artimiausiu metu ir jau pirmadienį mokytojai galės grįžti į klases.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.