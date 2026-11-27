Anot Vyriausybės vadovo, tokiu būdu siekiama stiprinti šalies energetikos infrastruktūros atsparumą, papildomų investicijų naštos neperkeliant elektros vartotojams.
„Dėl ko viena dešimtąja procentinio punkto padidėjo deficitas, tai yra vadinamoji NEC+ (nukrypti leidžiančios išlygos taikymo srities praplėtimo – ELTA). Ką tai reiškia žmonių kalba? Tai reiškia, kad EK suteikė valstybei tam tikrą galimybę pasinaudoti fiskalinėmis išlygomis, jeigu tai susiję su energetika“, – penktadienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.
Patobulintame kitų metų valstybės biudžeto projekte Energetikos ir Susisiekimo ministerijų įgyvendinamiems NEC+ projektams papildomai numatyta 100 mln. eurų.
Pasak premjero, papildomos investicijos reikalingos elektros tinklų atsparumui gamtos stichijoms didinti, dalį antžeminių elektros linijų pakeičiant požeminėmis.
„Visi turbūt pamena, kiek laiko po audros sėdėjome be elektros. Akivaizdu buvo, kad medžius ir išvartas reikia šalinti, pavojingus medžius pašalinti, proskynas platinti, bet akivaizdu ir tai, kad dalį ore esančių laidų reikia sukišti po žeme“, – kalbėjo premjeras.
Anot M. Sinkevičiaus, tokias investicijas finansuojant „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) ar „Ignitis grupės“ lėšomis, jų sąnaudos galiausiai atsispindėtų vartotojų mokamoje elektros kainoje, todėl nuspręsta pasinaudoti galimybe papildomai skolintis.
„Investicijas, kurias darai, gali padengti vartotojų sąskaita, ir tada elektra greičiausiai pabrangs – per tarifą už tas investicijas susimokėsi. Arba gali pasiskolinti“, – aiškino Vyriausybės vadovas.
„Vis dėlto energetikos ministras, finansų ministras ir mūsų koalicijos partneriai siūlė pasinaudoti tokia išlyga, nesukurti papildomos mokestinės naštos elektros vartotojams per tarifą, o tuos pinigus panaudoti, sakyčiau, energetiniam saugumui“, – pridūrė jis.
M. Sinkevičius taip pat pažymėjo, kad kartu su patobulintu biudžeto projektu teikiami mokestiniai pakeitimai papildomų pajamų valstybei atneš tik antrąjį kitų metų pusmetį.
„Tie mokesčiai, apie kuriuos mes kalbėjome – cukraus, loterijų – įsigalios tiktai liepos 1 dieną. Tai reiškia, kad iki liepos 1-osios papildomų pajamų čia tikėtis neverta (…). Dėl to pajamų planas dėl padidėjusių nišinių, sakyčiau, mokesčių nėra toks jau labai didelis“, – teigė premjeras.
ELTA primena, kad penktadienį Vyriausybė pritarė patobulintam kitų metų valstybės biudžeto projektui. Jame numatomas 3,9 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) valdžios sektoriaus deficitas – 0,1 procentinio punkto didesnis nei pirminiame variante, o prognozuojama valstybės skola nesikeičia ir siekia 48,2 proc. BVP.
Palyginti su pirminiu projektu, planuojamos valstybės biudžeto pajamos kitąmet didėja 23,9 mln. eurų, išlaidos – 66,9 mln. eurų, įskaitant Europos Sąjungos (ES) lėšas.
EK šią savaitę paskelbė kol kas nematanti pagrindo Lietuvai pradėti perviršinio deficito procedūros, tačiau paragino šalį imtis priemonių fiskalinei drausmei užtikrinti.