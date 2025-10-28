Kalendorius
Spalio 28 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Socialdemokratai renkasi į posėdš: aptars, kas pakeis Šakalienę

2025-10-28 06:33 / šaltinis: ELTA
2025-10-28 06:33

Premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybei tęsiant darbus be kultūros ir krašto apsaugos ministrų, antradienį į posėdį renkasi valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba ir prezidiumas. 

Lietuvos socialdemokratų partija. ELTA / Jonas Balčiūnas

Premjerės Ingos Ruginienės Vyriausybei tęsiant darbus be kultūros ir krašto apsaugos ministrų, antradienį į posėdį renkasi valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) valdyba ir prezidiumas. 

REKLAMA
0

Pasak LSDP atstovo Andriaus Grumado, posėdžių metu bus aptarti galimi kandidatai į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus bei pastarųjų dienų aktualijos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Antradienį į nuotolinius posėdžius renkasi valdančiosios LSDP valdyba ir prezidiumas. Posėdžių metu bus aptarti aktualūs politiniai klausimai, tarp jų – kandidatūros į krašto apsaugos ministro pareigas svarstymas bei pastarųjų dienų įvykių aptarimas“, – Eltai sakė A. Grumadas. 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip skelbta anksčiau, KAM vadovo neturi nuo praėjusios savaitės, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.

REKLAMA

Tiesa, I. Ruginienės Vyriausybėje jau kone mėnesį trūksta ir dar vieno – kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.

Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.

Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų