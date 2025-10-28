Socialdemokratai renkasi į posėdš: aptars, kas pakeis Šakalienę

Pasak LSDP atstovo Andriaus Grumado, posėdžių metu bus aptarti galimi kandidatai į Krašto apsaugos ministerijos (KAM) vadovus bei pastarųjų dienų aktualijos.
„Antradienį į nuotolinius posėdžius renkasi valdančiosios LSDP valdyba ir prezidiumas. Posėdžių metu bus aptarti aktualūs politiniai klausimai, tarp jų – kandidatūros į krašto apsaugos ministro pareigas svarstymas bei pastarųjų dienų įvykių aptarimas“, – Eltai sakė A. Grumadas.
Kaip skelbta anksčiau, KAM vadovo neturi nuo praėjusios savaitės, kai iš pareigų buvo atleista į ginčus su premjere dėl gynybos finansavimo įsivėlusi Dovilė Šakalienė. I. Ruginienė žadėjo pateikti naują kandidatą į krašto apsaugos ministrus šios savaitės pradžioje. Laikinai krašto apsaugos ministro pareigas eina vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Tiesa, I. Ruginienės Vyriausybėje jau kone mėnesį trūksta ir dar vieno – kultūros ministro. Po socialdemokratų ir „aušriečių“ ministerijų mainų į šį postą buvo paskirtas viešos kritikos sulaukęs „Nemuno aušros“ atstovas Ignotas Adomavičius. Jis pareigose išbuvo kiek ilgiau nei savaitę.
Ministerijų mainai sukėlė pasipiktinimą kultūros bendruomenėje – ji reikalauja, kad „Nemuno aušra“ būtų atribota nuo Kultūros ministerijos. Savo ruožtu spalio pradžioje posėdžiavusi socialdemokratų taryba nusprendė savo atsakomybėn perimti minėtą ministeriją.
Vis tik, naujas kandidatas į ministrus kol kas nėra pateiktas – laikinai Kultūros ministerijai vadovauja švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
