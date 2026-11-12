Smūgis vėžiu sergantiems pacientams: išvydę pokyčius gydytojai griebiasi už galvų

Kaip dalinosi gydytojai, pasirodo, onkologai chemoterapeutai nuo šiol nebegali teikti įprastų konsultacijų antrinio lygio paslaugas teikiančiose privačiose klinikose, jeigu jos neturi reikiamos tretinio lygio licencijos.
Pasak medikų, bent jau taip šiuo metu interpretuojamas naujas teisinis reguliavimas, jau nutraukiamos darbo ir akreditavimo sutartys.
Medikai teigia, kad jokių diskusijų nebuvo
Nauja licencijuojamų ambulatorinių paslaugų sąrašo redakcija buvo patvirtinta šių metų liepos 10 d., tačiau pokyčiai įstaigas pasivijo tik dabar.
Kaip naujienų portalui tv3.lt tvirtino keli kalbinti gydytojai, šis klausimas visiškai nebuvo diskutuotas, o parašą po įsakymu buvusi sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė padėjo paskutinėmis darbo dienomis.
Jie piktinosi, kad svarstymui buvo pateiktas e.įsakymas, kuriame minėti onkologų chemoterapeutų darbo pakeitimai visiškai nebuvo įtraukti: „Tai reiškia, kad jie atsirado vos per tris dienas – naujas interpretavimas dėl onkologų chemoterapeutų. Tai reiškia, kad nebuvo jokių komentarų, diskusijų, iškart atsirado, ir viskas.“
Neturi paaiškinimų, kodėl atsirado pakeitimas
Gydytojus stebino tai, kodėl buvo išskirtos būtent dvi specialybės. „Kažkodėl niekuo nepagrindžiant nuo liepos 11 dienos yra padaryta taip, kad chemoterapeutai ir radioterapeutai gali konsultuoti tik tretinio lygio ligoninėse.
„Realybė tokia, kad valstybinėje įstaigoje pacientų kaip konvejeriu yra 20 ir daugiau per dieną. Tad geriausiu atveju pacientui galima skirti 10–15 minučių. Tačiau daug pacientų nori išplėstinės konsultacijos.“
Kitaip sakant, poliklinikose ir privačiose klinikose jie konsultuoti negali. Aišku, poliklinikose konsultacijoms onkologų chemoterapeutų nedarbindavo, tad pakeitimai daugiausiai paliečia privačias gydymo įstaigas.
Apie gydymą, kas visiškai suprantama, čia nekalbama, nes jis skiriamas ir vaistai išrašomi tik valstybinėse įstaigose, tretinio lygio ligoninėse. Bet dabar iš pacientų atimama galimybė gauti antrą nuomonę arba apskritai išsamesnę konsultaciją“, – naujienų portalui tv3.lt pasakojo pavardės viešinti nenorėjęs Lietuvos onkologų chemoterapeutų draugijos (LOCD) valdybos narys.
Dirba konvejeriu, pacientams laiko neužtenka
Pasak jo, šiandien realybė tokia, kad valstybinėje įstaigoje pacientų kaip konvejeriu yra 20 ir daugiau per dieną.
„Tad geriausiu atveju pacientui galima skirti 10–15 minučių. Tačiau daug pacientų nori išplėstinės konsultacijos – kad jiems išsamiai išsiaiškintų apie jų ligą, kas laukia ateityje, koks galimas gydymas ir rezultatai. Valstybinėje įstaigose to tiesiog nespėjama padaryti. Dėl to dalis pacientų eidavo į privačias klinikas, o dabar kažkodėl šito daryti nebebus galima.
Ir čia susidaro dviprasmiška situacija, nes tiek privačiose, tiek valstybinėse antrinio lygio įstaigose ir toliau plaučių vėžiu sergančius pacientus gali konsultuoti pulmonologai, prostatos vėžiu sergančius pacientus, kai taikoma tik hormonų terapija, – urologai, kraujo vėžiu sergančius – hematologai. O štai kažkodėl padarytas selektyvus apribojimas chemoterapeutams ir radioterapeutams“, – stebėjosi pašnekovas.
Jis pasakojo, kad kai po chemoterapijos pacientams reikalinga infuzoterapija, nenorėdami laukti eilėse jie irgi turėjo galimybę kreiptis į privačias klinikas.
„Tai dabar kodėl šitas apribojimas padarytas, jis nesuvokiamas. Pacientų poreikis antro lygio onkologo konsultacijoms yra didelis, atvyksta tiek jie patys, tiek artimieji. Dabar atimta galimybė gauti tokią išsamią konsultaciją, paprastai privačiose klinikose pacientui yra skiriama visa valanda“, – kalbėjo specialistas.
Pašnekovo tvirtinimu, apie tokį išleistą įsakymą iki šiol buvo nieko nežinoma. „Maža to, paprastai kai daromi įsakymo pakeitimai, preambulėje yra paaiškinama, kas keičiama, tai apie chemoterapeutų ir radioterapeutų paslaugas ten net neminima“, – sakė LOCD valdybos narys ir pridūrė, kad dėl šito klausimo ketinama oficialiai kreiptis į ministeriją.
Automatiškai neuždraudė teikti pacientams paslaugas
Privačiai onkologijos klinikai vadovaujantis Egidijus Žilinskas atkreipė dėmesį, kad šiuo metu yra pakeisti reikalavimai naujai išduodamoms licencijoms, kas dar savaime nereiškia, kad anksčiau licencijas gavusios įstaigos automatiškai neteko teisės teikti gydytojo onkologo chemoterapeuto konsultacijų.
„Nuo liepos 11 d. ambulatorinė onkologijos chemoterapija licencijuojamų paslaugų sąraše priskirta tretiniam lygiui. Tretinio lygio ambulatorinės paslaugos licencijos išdavimas susietas su atitinkamų stacionarinių paslaugų licencijos turėjimu.
Taigi įstaigai, norinčiai naujai gauti licenciją ambulatorinėms konsultacijoms, atsirado papildoma sąlyga, susijusi su stacionarinių paslaugų teikimu. Analogiškai pakeistas ir onkologijos radioterapijos priskyrimas.
Tačiau svarbu atskirti šį naujų licencijų išdavimo reikalavimą nuo jau veikiančių įstaigų padėties. Tame pačiame pakeitimo įsakyme kitoms paslaugoms numatytos pereinamosios nuostatos: paaiškinta, kaip vertinamos ankstesnės licencijos, iki kada galima tęsti veiklą ar kada būtina jas patikslinti.
Onkologijos chemoterapijai ir radioterapijai tokio reikalavimo „persitvarkyti“, licencijos pakeitimo termino ar veiklos pagal ankstesnę licenciją pabaigos datos nenustatyta“, – komentavo „Onkologijos klinika“ direktorius.
Vis tik jis pabrėžė, kad praktinis neaiškumas išlieka: „Kiek mums žinoma, Akreditavimo tarnyba, įstaigai kreipiantis dėl licencijos pakeitimo, reikalauja atitikti naujuosius reikalavimus.
Jeigu tokia pozicija taikoma bet kokiam licencijos pakeitimui, net ir nesusijusiam su onkologijos paslaugomis, tai gali tapti kliūtimi tęsti anksčiau teisėtai licencijuotą veiklą. Tarnyba turėtų aiškiai paaiškinti, kokiais atvejais ir kokiu teisiniu pagrindu šį reikalavimą taiko.“
Nesulaukė jokių argumentų
Pasak jo, tai – tik procedūrinė klausimo pusė, tačiau esminis klausimas yra apie tai, kodėl apskritai nuspręsta atsisakyti antrinio lygio ambulatorinių onkologijos paslaugų.
„Ministerijos projekto lydraštyje apie šį konkretų pakeitimą ir jo priežastis neužsimenama. Pakeitimai pristatyti kaip sąrašų atnaujinimas, nuorodų ir techninių netikslumų taisymas, iš esmės nekeičiant teisinio reguliavimo. Tačiau ambulatorinės paslaugos licencijos susiejimas su stacionaro licencija turi aiškią praktinę reikšmę įstaigoms ir pacientams.
Todėl SAM turėtų atsakyti, kokia konkreti pacientų saugos ar paslaugų kokybės problema nustatyta? Kokių kompetencijų ar organizacinių pajėgumų trūko antrinio lygio įstaigoms? Kodėl gydytojo onkologo chemoterapeuto konsultacijai būtina, kad įstaiga turėtų ir atitinkamą stacionarinių paslaugų licenciją? Kokiais duomenimis pagrįsta, kad šis pakeitimas pagerins pacientų galimybes laiku patekti pas specialistą?“ – klausimus žėrė E. Žilinskas.
Labiausiai nukentės pacientai
Pašnekovo pastebėjimu, skaudžiausiai šie pokyčiai smogs onkologiniams pacientams.
„Pacientams svarbiausia galima pasekmė – mažesnis vietų, kuriose jie gali gauti konsultaciją, pasirinkimas. Jei naujoms įstaigoms užkertamas kelias teikti šias paslaugas, o esamoms kyla kliūčių tęsti ar plėsti veiklą, kyla ilgesnių eilių, papildomų kelionių ir priežiūros tęstinumo sutrikimų rizika.
Gydytojams tai gali reikšti mažesnes galimybes konsultuoti pacientus ambulatorinėse įstaigose. Tai galimos reguliavimo pasekmės, kurių mastą ministerija turėtų įvertinti ir viešai paaiškinti.
Mūsų pagrindinis klausimas ministerijai paprastas: kaip reikalavimų sugriežtinimas padės onkologiniam pacientui greičiau gauti reikalingą gydytojo konsultaciją?“ – retoriškai klausė jis.
Sureagavo ir pacientų organizacija
Į naujus nuogąstavimus sukėlusius pakeitimus sureagavo ir Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos direktorė Neringa Čiakienė.
„Mano matymu, čia labai svarbi pačių gydytojų profesinių draugijų pozicija ir aktyvumas. Viena vertus, suprantu ir sutinku, kodėl sudėtingos onkologinio gydymo paslaugos priskiriamos tretiniam lygiui.
Tačiau kartu kyla klausimas, ar tie patys reikalavimai pagrįstai taikomi ir konsultacijoms, pavyzdžiui, dėl šalutinių poveikių valdymo, geresnio gydymo plano supratimo ir pan.
Taip pat kodėl skirtingų specialybių gydytojams numatytos nevienodos galimybės teikti konsultacijas? Kol kas neatrodo, kad šie skirtumai būtų pagrįsti, ir kiek žinome tokie sprendimai nebuvo aptarti nei su gydytojų profesinėmis draugijomis, nei su pacientų organizacijomis“, – komentavo ji.
Pakomentuoti situaciją naujienų portalas tv3.lt paprašė ir Sveikatos apsaugos ministerijos. Sulaukę komentaro tikimės publikaciją papildyti.
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