Skubiai perspėja gyventojus: jokiu būdu to nedarykite „Facebook“ – komentaras apvertė gyvenimą aukštyn kojomis

Kaltinamasis teigė, kad pasisakymą pateikė perkeltine prasme ir dėl jo nesigaili. Alytaus apylinkės teismas skyrė jam 6 mėnesių laisvės apribojimą.
Tautvydas (vardas pakeistas – aut. past.) balandžio 30 dieną pakomentavo viešame socialinio tinklo puslapyje paskelbtą įrašą apie LGBT bendruomenę ir teismo sprendimą.
Iš savo asmeninės paskyros vyras parašė grubų komentarą, kuriame žmones dėl jų seksualinės orientacijos siūlė kišti į krosnį ir deginti.
Teismas pripažino, kad toks tekstas buvo ne šiaip įžeidžianti nuomonė, o viešas kurstymas smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe.
Kaltinamasis: „Nesigailiu, tai mano nuomonė“
Ikiteisminio tyrimo metu Tautvydas kaltę formaliai pripažino, tačiau savo pasisakymo nesigailėjo. Jis sakė, kad viešoje erdvėje matomi straipsniai apie kitos seksualinės orientacijos žmones jį pykdo.
„Gailėtis jokiu būdu nesigailiu, nes tai yra mano asmeninė nuomonė“, – pareigūnams aiškino vyras.
Kaltinamasis tvirtino, kad raginimas deginti buvo pasakytas ne tiesiogine, o perkeltine prasme. Pats jis esą nieko deginti neketino.
Tačiau kitoje apklausos dalyje pridūrė, kad tokie žmonės, jo manymu, turėtų „sėdėti rūsiuose ir nesirodyti viešumoje“.
Vyro komentarą užfiksavo policijos virtualus patrulis. Tyrimo metu nustatyta, kad jis parašytas iš Tautvydo naudotos „Facebook“ paskyros.
Vyras pripažino komentarą paskelbęs pats, naudodamasis mobiliuoju telefonu, kurį vėliau buvo pakeitęs.
Specialistas įžvelgė raginimą susidoroti
Byloje vertinta ir Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos specialisto išvada. Joje pasisakymas įvertintas kaip aiškiai nukreiptas prieš žmonių grupę dėl seksualinės orientacijos ir skatinantis imtis smurtinių veiksmų.
Teismas pažymėjo, kad svarbu ne tai, ar po komentaro kas nors realiai ėmėsi smurto. Tokia nusikalstama veika laikoma baigta jau viešai paskelbus kurstantį raginimą.
Tautvydo naudotas puslapis buvo viešas, todėl komentarą galėjo pamatyti neapibrėžtas žmonių ratas. Būtent viešumas tapo viena esminių bylos aplinkybių.
Teismas taip pat atsižvelgė į kaltinamojo asmenybę. Vyras dirbo stogdengiu, galiojančio teistumo neturėjo. Atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių teismas nenustatė.
Skyrė laisvės apribojimą
Alytaus apylinkės teismas Tautvydą pripažino kaltu dėl viešo kurstymo smurtauti ir fiziškai susidoroti su žmonių grupe dėl seksualinės orientacijos.
Iš pradžių jam skirta 9 mėnesių laisvės apribojimo bausmė be intensyvios priežiūros. Kadangi byla baigta teismo baudžiamuoju įsakymu ir kaltinamasis kaltę pripažino, bausmė sumažinta trečdaliu – iki 6 mėnesių.
Per bausmės vykdymą Tautvydas įpareigotas dirbti arba užsiregistruoti Užimtumo tarnyboje.
Specialistų vertinimu, komentaro formuluotė savo turiniu buvo ne abstraktus nepasitenkinimas, o konkretaus smurtinio elgesio siūlymas.
Teismas atkreipė dėmesį ir į paties Tautvydo paaiškinimus: jis pripažino, kad komentarą parašė supykęs, o jo tikslas buvo išreikšti priešišką požiūrį į LGBT žmonių matomumą viešoje erdvėje.
Vyras neigė ketinęs pats ką nors žaloti, tačiau baudžiamajai atsakomybei to nereikėjo – pakako viešo kurstymo smurtauti. Teismas nenustatė, kad dėl įrašo būtų kilę konkretūs padariniai.
Nesutikdamas su bausme Tautvydas per 14 dienų nuo teismo baudžiamojo įsakymo gavimo gali prašyti surengti bylos nagrinėjimą teisme. Nepasinaudojus šia teise įsakymas įsiteisėja ir tampa neskundžiamas.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.