Skubiai įspėjus vairuotojus: judrioje Vilniaus gatvėje susidarė didelės spūstys

Pirminiais duomenimis, susidūrė du automobiliai. Vienas jų užtvėrė eismą.
Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g.(9 nuotr.)
+5
Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g.
Laimei, žmonės per avariją nenukentėjo.
Vairuotojams rekomenduojama rinktis kitą kelią.
Dar dvi avarijos
Tai ne vienintelė avarija Vilniuje. Pranešama apie eismo įvykį ir Sukilėlių gatvėje. Ten eismas apsunkintas.
Autobusas ir lengvasis automobilis susidūrė Vilniaus ir Gedimino pr. sankryžoje.
Įvykiai tiriami.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
REKLAMA