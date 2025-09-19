Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skubiai įspėjus vairuotojus: judrioje Vilniaus gatvėje susidarė didelės spūstys

2025-09-19 11:31 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-19 11:31

Penktadienį Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, dėl avarijos susiformavo spūstys.

Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g. (nuotr. Broniaus Jablonsko)
9

Penktadienį Vilniuje, Geležinio Vilko gatvėje, dėl avarijos susiformavo spūstys.

0

Pirminiais duomenimis, susidūrė du automobiliai. Vienas jų užtvėrė eismą.

Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g.
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Avarija ir spūstys Geležinio Vilko g.

Laimei, žmonės per avariją nenukentėjo.

Vairuotojams rekomenduojama rinktis kitą kelią.

Dar dvi avarijos

Tai ne vienintelė avarija Vilniuje. Pranešama apie eismo įvykį ir Sukilėlių gatvėje. Ten eismas apsunkintas.

Autobusas ir lengvasis automobilis susidūrė Vilniaus ir Gedimino pr. sankryžoje. 

Įvykiai tiriami.

