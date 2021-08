Skelbia, prie kurių „Maxima“ parduotuvių galima pasiskiepyti be registracijos

Vakcinacija be registracijos vyks prie šių „Maxima“ parduotuvių:

· Ukmergės g. 282, Vilnius

· P. Žvirkos g. 1, Vilnius (16.15–20.00 val.)

· Savanorių pr. 255, Kaunas

· Karaliaus Mindaugo pr. 49 (PC „AKROPOLIS“), Kaunas

· Naikupės g. 18, Klaipėda

· Aido g. 8 (PC „AKROPOLIS“), Šiauliai

· Smėlynės g. 112, Panevėžys

· V. Kudirkos g. 18, Naujoji Akmenė

· M. K. Čiurlionio g. 99, Druskininkai

· Plento g. 3, Jonava

· Algirdo g. 1A, Jurbarkas

· Vilniaus g. 48A, Pasvalys

· Dariaus ir Girėno g. 12, Šilalė

· Prezidento g. 72, Tauragė

· Upytės g. 19, Joniškis

· Gedimino g. 53N, Kupiškis

· V. Kudirkos g. 3, Marijampolė

· Laisvės g. 56, Mažeikiai

· Gedimino g. 42A, Radviliškis

· Respublikos g. 111B, Rokiškis

· Šiaulių g. 11, Šakiai

· V. Kudirkos g. 66, Šakiai

· Mosėdžio g. 2, Skuodas

· Sniadeckio g. 11, Šalčininkai

· Gegužės a. 21, Eišiškės, Šalčininkų r.

· Šeiniaus g. 19, Širvintos

· S. Daukanto g. 1A, Telšiai

· Aušros g. 78, Utena

· Taikos per. 66, Visaginas

· Vytauto Didžiojo g. 49, Kelmė

· J. Basanavičiaus a. 1, Vilkaviškis

· Žaslių g. 78, Žiežmariai, Kaišiadorių r. (16.00–19.00 val.)

Prekybos tinklo „Maxima“ generalinė direktorė Jolanta Bivainytė kviečia pasinaudoti galimybe pasiskiepyti nuo COVID-19 be išankstinės registracijos: „Tik visi kartu mes galime įveikti COVID-19 pandemiją ir greičiau sugrįžti į įprasto gyvenimo vėžes. Kviečiame pasinaudoti galimybe be iš ankstinės registracijos pasiskiepyti mobiliuose vakcinacijos punktuose, kurie įsikurs šalia „Maxima“ parduotuvių. Saugokime save ir kitus!“

Prie šios iniciatyvos prisijungė ir kiti trys didieji Lietuvos prekybos centrai – „Lidl“, „Iki“ ir „Rimi“. Vakcinacija be išankstinės registracijos jau vyko „Lidl“ parduotuvėse. Kituose prekybos centruose pasiskiepyti be išankstinės registracijos bus galima šiomis ateinančių dviejų savaičių dienomis:

· Rugpjūčio 23 d. (ateinantį pirmadienį) 11.00–16.00 val. – šalia „IKI“ parduotuvių.

· Rugpjūčio 25 d. (ateinantį trečiadienį) 11.00–16.00 val. – šalia „RIMI“ parduotuvių.

Primename, kad taip pat registruotis savo vakcinai nuo COVID-19 galima svetainėje www.koronastop.lt arba Karštąja linija 1808. Be to, kiekvieną ketvirtadienį visos Lietuvos savivaldybės kviečia skiepytis be išankstinės registracijos. Vakcinaciją „gyva eile“ vykdo ir Nacionalinio kraujo centro mobilūs vakcinacijos punktai. Jų turo per Lietuvą tvarkaraštį rasite ČIA.

Kviečiame nedvejoti, pasirūpinti savo ir aplinkinių sveikata ir pasiskiepyti nuo COVID-19 ligos.