Skaudi avarija Vilkaviškio rajone: žuvo žmogus

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos budintis pareigūnas tv3.lt nurodė, kad pranešimas apie avariją gautas 13:03. Iš „Audi“ vairuotojas ištrauktas sąmoningas.
Žuvo žmogus
Portalo tv3.lt žiniomis, žuvo „Nissan“ vairuotojas, vyresnio amžiaus žmogus.
„Audi“ vairuotojas patyrė kojų ir pilvo traumas, buvo išvežtas į ligoninę.
Pirminiais duomenimis, automobilis „Audi A4“, vairuojamas 29 metų vyro vyriškio, lenkimo metu išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Qashqai“, kurį vairavo 85-erių metų vyriškis.
Abu vairuotojai buvo prispausti, juos vadavo ugniagesiai.
Keleivių automobiliuose nebuvo.
