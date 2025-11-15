 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Kriminalai

Skaudi avarija Vilkaviškio rajone: žuvo žmogus

2025-11-15 16:04 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-11-15 16:04

Šeštadienį Vilkaviškio rajone kelyje Kalvarija-Vištytis susidūrė automobiliai „Nissan“ ir „Audi“. Žuvo „Nissan“ vairavęs žmogus.

Skaudi avarija Vilkaviškio rajone: žuvo žmogus (nuotr. Raimundo Maslausko)
8

Šeštadienį Vilkaviškio rajone kelyje Kalvarija-Vištytis susidūrė automobiliai „Nissan“ ir „Audi“. Žuvo „Nissan“ vairavęs žmogus.

REKLAMA
2

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos budintis pareigūnas tv3.lt nurodė, kad pranešimas apie avariją gautas 13:03. Iš „Audi“ vairuotojas ištrauktas sąmoningas.

Skaudi avarija Vilkaviškio rajone: žuvo žmogus
(8 nuotr.)
(8 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Skaudi avarija Vilkaviškio rajone: žuvo žmogus

Žuvo žmogus

Portalo tv3.lt žiniomis, žuvo „Nissan“ vairuotojas, vyresnio amžiaus žmogus.

„Audi“ vairuotojas patyrė kojų ir pilvo traumas, buvo išvežtas į ligoninę.

Pirminiais duomenimis,  automobilis „Audi A4“, vairuojamas 29 metų vyro vyriškio, lenkimo metu išvažiavo į priešingos krypties eismo juostą ir susidūrė su iš priekio atvažiuojančiu automobiliu „Nissan Qashqai“, kurį vairavo 85-erių metų vyriškis.

Abu vairuotojai buvo prispausti, juos vadavo ugniagesiai.

Keleivių automobiliuose nebuvo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų