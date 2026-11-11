Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaisgirytė: Vokietija patikino, kad Baltijos šalių interesai perduoti JAV derybininkams Abu Dabyje

2026-11-11 12:09 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-11-11 12:09
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako sulaukusi Vokietijos atstovų patikinimo, jog Baltijos šalių interesai buvo perduoti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atstovams Abu Dabyje vykstančiose derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos.

Asta Skaisgirytė Juliaus Kalinsko/Fotobankas

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė sako sulaukusi Vokietijos atstovų patikinimo, jog Baltijos šalių interesai buvo perduoti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) atstovams Abu Dabyje vykstančiose derybose dėl karo Ukrainoje pabaigos.

REKLAMA
1

„Gavome informaciją vakar vėlai vakare iš Vokietijos atstovų, kurie mus užtikrino, kad Baltijos interesus jie labai aiškiai iškomunikavo amerikiečiams. Ir, man atrodo, tai yra geras ženklas“, – trečiadienį LRT radijui sakė A. Skaisgirytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jos, nors Rusija šiame derybų etape nenori matyti Europos atstovų prie derybų stalo, europiečiai savo pozicijas koordinuoja su Vašingtonu.

REKLAMA
REKLAMA

„Europos atstovai derina savo ir koordinuoja savo veiksmus su Jungtinių Amerikos Valstijų atstovais, kas yra gerai. Tai šia prasme jau mūsų pozicijos nėra skirtingos, mūsų pozicijos yra koordinuojamos ir derinamos“, – teigė prezidento patarėja.

REKLAMA

Antradienį Abu Dabyje baigėsi pirmoji JAV tarpininkaujamų Ukrainos ir Rusijos derybų diena. Susitikimai turėtų būti tęsiami trečiadienį.

Derybose Vašingtonas iškėlė naujos Europos saugumo sistemos kūrimo klausimą, Europai nuogąstaujant, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali siekti susitarti su Maskva dėl žemyno saugumo ateities.

A. Skaisgirytės teigimu, Rusija siekia grįžti prie 2021 metais NATO iškeltų reikalavimų iš esmės pakeisti Europos saugumo architektūrą, tačiau Aljanso pozicija šiuo klausimu nesikeičia.

REKLAMA
REKLAMA

„2021 metais buvo Rusijai pasakyta „ne“, ir 2026 metais taip pat dėl šito Rusijai sakoma „ne“, – sakė ji.

Prezidento patarėja teigiamai įvertino tai, kad derybos atsinaujino, tačiau pabrėžė, jog apie galimus susitarimus ar nuolaidas Rusijai kalbėti dar per anksti.

Pasak jos, lapkričio antroje pusėje Berlyne numatomas Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) šaukiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame lyderiai turėtų aptarti derybų Abu Dabyje rezultatus ir tolesnę paramą Ukrainai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

A. Skaisgirytė taip pat pabrėžė, kad derybų metu būtina išlaikyti spaudimą Maskvai, įskaitant sankcijas ir tarptautinę izoliaciją.

„Spaudimas Rusijai šiuo metu turi išlikti toks, koks jis dabar yra, tai yra: Rusijos izoliacija, sankcijos – kuo platesnės sankcijos Rusijai“, – sakė prezidento patarėja.

Anot jos, net ir pasiekus taikos susitarimą, Rusijos atsakomybė už agresijos bei karo nusikaltimus niekur nedings.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų