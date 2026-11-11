Skaisgirytė: Vokietija patikino, kad Baltijos šalių interesai perduoti JAV derybininkams Abu Dabyje

„Gavome informaciją vakar vėlai vakare iš Vokietijos atstovų, kurie mus užtikrino, kad Baltijos interesus jie labai aiškiai iškomunikavo amerikiečiams. Ir, man atrodo, tai yra geras ženklas“, – trečiadienį LRT radijui sakė A. Skaisgirytė.
Anot jos, nors Rusija šiame derybų etape nenori matyti Europos atstovų prie derybų stalo, europiečiai savo pozicijas koordinuoja su Vašingtonu.
„Europos atstovai derina savo ir koordinuoja savo veiksmus su Jungtinių Amerikos Valstijų atstovais, kas yra gerai. Tai šia prasme jau mūsų pozicijos nėra skirtingos, mūsų pozicijos yra koordinuojamos ir derinamos“, – teigė prezidento patarėja.
Antradienį Abu Dabyje baigėsi pirmoji JAV tarpininkaujamų Ukrainos ir Rusijos derybų diena. Susitikimai turėtų būti tęsiami trečiadienį.
Derybose Vašingtonas iškėlė naujos Europos saugumo sistemos kūrimo klausimą, Europai nuogąstaujant, kad JAV prezidentas Donaldas Trumpas gali siekti susitarti su Maskva dėl žemyno saugumo ateities.
A. Skaisgirytės teigimu, Rusija siekia grįžti prie 2021 metais NATO iškeltų reikalavimų iš esmės pakeisti Europos saugumo architektūrą, tačiau Aljanso pozicija šiuo klausimu nesikeičia.
„2021 metais buvo Rusijai pasakyta „ne“, ir 2026 metais taip pat dėl šito Rusijai sakoma „ne“, – sakė ji.
Prezidento patarėja teigiamai įvertino tai, kad derybos atsinaujino, tačiau pabrėžė, jog apie galimus susitarimus ar nuolaidas Rusijai kalbėti dar per anksti.
Pasak jos, lapkričio antroje pusėje Berlyne numatomas Vokietijos kanclerio Friedricho Merzo (Frydricho Merco) šaukiamas norinčiųjų koalicijos susitikimas, kuriame lyderiai turėtų aptarti derybų Abu Dabyje rezultatus ir tolesnę paramą Ukrainai.
A. Skaisgirytė taip pat pabrėžė, kad derybų metu būtina išlaikyti spaudimą Maskvai, įskaitant sankcijas ir tarptautinę izoliaciją.
„Spaudimas Rusijai šiuo metu turi išlikti toks, koks jis dabar yra, tai yra: Rusijos izoliacija, sankcijos – kuo platesnės sankcijos Rusijai“, – sakė prezidento patarėja.
Anot jos, net ir pasiekus taikos susitarimą, Rusijos atsakomybė už agresijos bei karo nusikaltimus niekur nedings.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai – išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.