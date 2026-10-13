Kinetinė grėsmė Lietuvai: Nausėdos patarėja įvardijo realius pavojus

„Ne kartą ir VSD ataskaitose, kurios yra prieinamos viešai, yra minimos tam tikros grėsmės, hibridinės grėsmės, tarp jų ir kinetinės grėsmės. Tai nebūtinai reiškia grėsmes aukščiausiems šalies pareigūnams. Tai gali būti ir, pavyzdžiui, Rusijos, Baltarusijos opozicijos veikėjai ar kiti Lietuvos žmonės, kurie labai (aktyviai – ELTA) dalyvauja politiniuose procesuose ir panašiai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė ji.
„Deja, gyvename tokiame pasaulyje. Šiais laikais kinetinė grėsmė yra labai reali ir ją reikia vertinti labai rimtai“, – pridūrė prezidento patarėja.
Nausėdos patarėja: kinetinė grėsmė Lietuvoje yra labai reali
Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, A. Skaisgirytė teigė negalinti atskleisti tokios informacijos.
„Šito aš jums negaliu atskleisti, tai yra tam tikrų tarnybų reikalas, ir tos tarnybos gerai atlieka savo darbą“, – sakė ji.
Spalio 11 d. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė apie galimą pasikėsinimą į D. Tusko ir W. Kosiniako-Kamyszo gyvybes. Dėl gautos informacijos buvo sušauktas pasitarimas, kuriame dalyvavo policijos, Valstybės apsaugos tarnybos ir Vidaus saugumo agentūros atstovai.
Vėliau D. Tuskas pranešė, kad įtariamas išpuoliu grasinęs vyras sulaikytas.
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