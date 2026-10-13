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TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Kinetinė grėsmė Lietuvai: Nausėdos patarėja įvardijo realius pavojus

2026-10-13 08:58 / šaltinis: ELTA / aut.
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Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: ELTA / aut.
2026-10-13 08:58
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Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusį nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Wladyslawą Kosiniaką-Kamyszą, prezidento vyriausioji patarėjaAsta Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi ji akacentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetines.

Lietuvos vėliava (nuotr. Žygimanto Gedvilos / ELTA)

Lenkijai pranešus apie sulaikytą vyrą, įtariamą grasinusį nužudyti ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Wladyslawą Kosiniaką-Kamyszą, prezidento vyriausioji patarėjaAsta Skaisgirytė neatskleidžia, ar po šio incidento buvo sustiprinta šalies vadovo Gitano Nausėdos apsauga. Visgi ji akacentuoja, kad Lietuvoje taip pat viešai skelbiama apie įvairias hibridines grėsmes, įskaitant kinetines.

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„Ne kartą ir VSD ataskaitose, kurios yra prieinamos viešai, yra minimos tam tikros grėsmės, hibridinės grėsmės, tarp jų ir kinetinės grėsmės. Tai nebūtinai reiškia grėsmes aukščiausiems šalies pareigūnams. Tai gali būti ir, pavyzdžiui, Rusijos, Baltarusijos opozicijos veikėjai ar kiti Lietuvos žmonės, kurie labai (aktyviai – ELTA) dalyvauja politiniuose procesuose ir panašiai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė ji.

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„Deja, gyvename tokiame pasaulyje. Šiais laikais kinetinė grėsmė yra labai reali ir ją reikia vertinti labai rimtai“, – pridūrė prezidento patarėja.

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Nausėdos patarėja: kinetinė grėsmė Lietuvoje yra labai reali

Paklausta, ar dėl galimų grėsmių buvo peržiūrėta prezidento apsauga, A. Skaisgirytė teigė negalinti atskleisti tokios informacijos.

„Šito aš jums negaliu atskleisti, tai yra tam tikrų tarnybų reikalas, ir tos tarnybos gerai atlieka savo darbą“, – sakė ji.

Spalio 11 d. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė apie galimą pasikėsinimą į D. Tusko ir W. Kosiniako-Kamyszo gyvybes. Dėl gautos informacijos buvo sušauktas pasitarimas, kuriame dalyvavo policijos, Valstybės apsaugos tarnybos ir Vidaus saugumo agentūros atstovai.

Vėliau D. Tuskas pranešė, kad įtariamas išpuoliu grasinęs vyras sulaikytas.

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