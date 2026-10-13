Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėja ragina vertinant JAV išlaikyti blaivią galvą, žiūrėti strateginio paveikslo

2026-10-13 08:39 / šaltinis: BNS / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: BNS / aut.
2026-10-13 08:39
Pridėkite kaip šaltinį Google

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad JAV sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivią galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais.

Asta Skaisgirytė (nuotr. Fotodiena/Justino Auškelio)
GALERIJA (5)

Prezidento vyriausioji patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė antradienį pareiškė, kad JAV sprendžiant dėl karių dislokavimo Europoje ir Lietuvoje, reikia išlaikyti blaivią galvą, vengti emocijų ir rūpintis strateginiais klausimais.

REKLAMA
0

„Mums JAV karių buvimas Lietuvoje yra labai svarbus, strategiškai svarbus ir šiuo metu, kai vyksta tie pertvarkymai ir iš naujo tos pajėgos turėtų būti atsiunčiamos, mums labai svarbu išlaikyti blaivią galvą, išlaikyti neemocingą vertinimą ir žiūrėti labiau į strateginį paveikslą“, – Žinių radijui sakė A. Skaisgirytė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ji atsisakė vertinti premjero Mindaugo Sinkevičiaus pasisakymą, kad JAV sprendimas laikinai atlaisvinti sankcijas rusiškam dyzelinui yra gėdingas ir negarbingas poelgis.

REKLAMA
REKLAMA

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Lietuvoje – JAV karių rotacija

Pats prezidentas G. Nausėda pirmadienį LRT televizijai sakė, kad toks sprendimas yra susijęs su artėjančiais JAV vidurio kadencijos rinkimais, kuria sąlygas mažinti Rusijos izoliaciją ir yra „bloga diena“.

BNS rašė, kad JAV šiuo metu peržiūri karių buvimą Europoje.

Lietuvos pareigūnai anksčiau skelbė, kad Vašingtonas po kelių mėnesių pertraukos atnaujina karių rotaciją Lietuvoje, spalio pabaigoje šalyje bus dislokuoti du amerikiečių batalionai.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų