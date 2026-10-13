Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Skaisgirytė: NATO atsakas į Rusijos hibridines atakas būtų skaudus

2026-10-13 08:55 / šaltinis: ELTA
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
2026-10-13 08:55
Pridėkite kaip šaltinį Google

Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui dar rugsėjį perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainos sąjungininkes, NATO atsakas į jas stipriai pasijustų Kremliui, sako prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė.

Asta Skaisgirytė (Teodoras Biliūnas/ BNS nuotr.)

Lenkijos premjerui Donaldui Tuskui dar rugsėjį perspėjus apie galimas Rusijos hibridines atakas prieš Ukrainos sąjungininkes, NATO atsakas į jas stipriai pasijustų Kremliui, sako prezidento vyriausioji patarėja Asta Skaisgirytė.

REKLAMA
0

„Apie tai, kiek kitu kampu, šnekėjo (NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas JAV generolas Alexusas – ELTA) Grynkewichius dar vakar pristatydamas NATO planą, kaip būtų galima atsakyti Rusijai į jos karinius veiksmus, tarp jų ir hibridinius veiksmus. Jeigu tai atidžiai žiūrėtume ir skaitytume – matytume, kad atsakas bus labai, labai juntamas Rusijai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

D. Tuskas perspėjo dėl galimų Rusijos hibridinių atakų prieš Ukrainos sąjungininkes, pasitelkiant dronus ar net raketas. Kalbėdamas parlamente Varšuvoje jis teigė, kad, žvalgybos duomenimis, „Rusijos planas“ apima „hibridines atakas“ prieš šalis, remiančias Rusijos užpultą Ukrainą. Tai esą taikoma ir Lenkijai.

REKLAMA
REKLAMA

Pastaraisiais mėnesiais sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremlius intensyvina veiksmus Europoje, nes būta didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant drono su sprogmenimis radimą viename Vokietijos oro uoste.

REKLAMA

A. Grynkewichius sakė, kad NATO sąjungininkės, turėdamos įrodymų, turėtų nedelsdamos įvardyti Rusiją kaip atsakingą šalį ir aiškiai parodyti Maskvai, jog ji negali peržengti tam tikrų ribų.

NATO pabrėžia esanti išimtinai gynybinė organizacija, kuri nesiekia įsiveržti į Rusiją.

A. Grynkewichius nurodė, kad jei įvyktų didesnio masto išpuolis, NATO imtųsi ryžtingų veiksmų, jog sustabdytų priešininkus, o prireikus sunaikintų jų pajėgumus toliau kovoti.

Rusijos veikla intensyvėja sąjungininkėms rengiantis galimam JAV pajėgų Europoje mažinimui, nes JAV administracija peržiūri savo pajėgų dislokavimą žemyne.

Šio proceso rezultatai turėtų būti paskelbti metų pabaigoje.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų