Skaisgirytė: NATO atsakas į Rusijos hibridines atakas būtų skaudus

„Apie tai, kiek kitu kampu, šnekėjo (NATO pajėgų Europoje vyriausiasis vadas JAV generolas Alexusas – ELTA) Grynkewichius dar vakar pristatydamas NATO planą, kaip būtų galima atsakyti Rusijai į jos karinius veiksmus, tarp jų ir hibridinius veiksmus. Jeigu tai atidžiai žiūrėtume ir skaitytume – matytume, kad atsakas bus labai, labai juntamas Rusijai“, – antradienį „Žinių radijui“ teigė A. Skaisgirytė.
D. Tuskas perspėjo dėl galimų Rusijos hibridinių atakų prieš Ukrainos sąjungininkes, pasitelkiant dronus ar net raketas. Kalbėdamas parlamente Varšuvoje jis teigė, kad, žvalgybos duomenimis, „Rusijos planas“ apima „hibridines atakas“ prieš šalis, remiančias Rusijos užpultą Ukrainą. Tai esą taikoma ir Lenkijai.
Pastaraisiais mėnesiais sustiprėjo nuogąstavimai, kad Kremlius intensyvina veiksmus Europoje, nes būta didelio atgarsio sulaukusių incidentų, įskaitant drono su sprogmenimis radimą viename Vokietijos oro uoste.
A. Grynkewichius sakė, kad NATO sąjungininkės, turėdamos įrodymų, turėtų nedelsdamos įvardyti Rusiją kaip atsakingą šalį ir aiškiai parodyti Maskvai, jog ji negali peržengti tam tikrų ribų.
NATO pabrėžia esanti išimtinai gynybinė organizacija, kuri nesiekia įsiveržti į Rusiją.
A. Grynkewichius nurodė, kad jei įvyktų didesnio masto išpuolis, NATO imtųsi ryžtingų veiksmų, jog sustabdytų priešininkus, o prireikus sunaikintų jų pajėgumus toliau kovoti.
Rusijos veikla intensyvėja sąjungininkėms rengiantis galimam JAV pajėgų Europoje mažinimui, nes JAV administracija peržiūri savo pajėgų dislokavimą žemyne.
Šio proceso rezultatai turėtų būti paskelbti metų pabaigoje.
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