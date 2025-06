Sinoptikai skelbia naujausią žinią ir įspėja: ramu nebus, pasiruoškite

Antradienį daug kur protarpiais lietus. Kai kur perkūnija. Vėjas vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, daug kur gūsiai 15–20 m/s, vakariniuose rajonuose kai kur 21–23 m/s. Aukščiausia temperatūra 14–19 laipsnių šilumos, rašo meteo.lt

Joninių šventė Lietuvoje (32 nuotr.) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) +28 Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo) Joninės Lietuvoje nuotr BNS (nuotr. Roberto Riabovo)

(32 nuotr.) FOTOGALERIJA. Joninių šventė Lietuvoje

Trečiadienį daug kur numatomi trumpi lietūs, galima perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, naktį vietomis, dieną daug kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį 9–14, dieną 16–21 laipsnis šilumos.

Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietaus nenumatoma. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 7–12, dieną 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos.

REKLAMA

REKLAMA

Įspėjo apie pavojingus vėjo gūsius

Pirmadienio vakarą pietvakarių Lietuvoje prognozuojami pavojingi vėjo gūsiai, pranešė Nacionalinis krizių valdymo centras ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.

REKLAMA

Pirmadienį dalis Lietuvos gyventojų gavo trumpąsias žinutes, kad nuo 21 val. pietvakarių Lietuvoje ims stiprėti pavojingi vėjo gūsiai, perkūnijos metu jie gali siekti iki 23 metrų per sekundę.

Antradienį, per Jonines, daug kur vėjo gūsiai sieks 15–20 metrų per sekundę, pajūryje – iki 25 metrų per sekundę.

Bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) pirmadienį pranešė, kad artėjant audrai, stiprina pajėgas vakarų bei pietvakarių Lietuvoje.

REKLAMA

REKLAMA

ESO rekomenduoja automobilius statyti atokiau nuo medžių, sandariai uždaryti pastatų langus, duris ir stoglangius bei sutvirtinti laikinus statinius ar konstrukcijas, vengti vaikščioti po medžiais ar arti elektros linijų, o vairuojant automobilį būtina būti ypač atsargiems dėl galimų kliūčių kelyje.

Hidrologinė situacija

Birželio 23 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 57 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 11–20, ežeruose – 14–19, Kuršių mariose – 17, Baltijos jūroje – 15–16 laipsnių šilumos.

Komfortiška maudynėms temperatūra laikoma virš 18 laipsnių.