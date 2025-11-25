 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius: finansų ministras buvo nustebęs dėl Popovienės pareiškimų

2025-11-25 10:32 / šaltinis: ELTA
2025-11-25 10:32

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM) pranešus, jog pavyko rasti papildomus 100 mln. eurų mokytojų algų kėlimui, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, jog tai jam nebuvo žinoma. Dėl tokio ŠMSM vadovės Ramintos Popovienės pareiškimo, LSDP vadovo teigimu, nustebo ir pats finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. 

Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis

Raminta Popovienė. ELTA / Dainius Labutis 

„Nenoriu būti blogų žinių pranešėjas (…), bet žinau, kad finansų ministras buvo nustebęs dėl kolegės (R. Popovienės – ELTA) pareiškimų, kad pavyko rasti (papildomus 100 mln. eurų mokytojų algų kėlimui – ELTA). Nežinau, tada reiktų išsiaiškinti, ar pavyko rasti, ar čia tik buvo toks garsus (…) noras, kad būtų rasta. Pamatysime, kai bus sudėliotas galutinis biudžeto projektas“, – antradienį žurnalistams sakė M. Sinkevičius.

Kaip skelbta, praėjusį penktadienį ŠMSM pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų algų kėlimui. Numatyta, jog ministerijos ir profsąjungų aptartas siūlymas pedagogų atlyginimus nuo sausio 1 d. didinti 8,41 proc., įskaitant  0,71 proc. didėjantį pareiginės algos bazinį dydį, bus pateiktas vertinti Finansų bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.

Sako, jog bus stengiamasi atliepti ir pareigūnų lūkesčius

Pareigūnams antradienį renkantis į protestą dėl per mažos teisėsaugai numatytos skirti valstybės biudžeto dalies, LSDP vadovas tikina, jog Vyriausybė deda visas pastangas, kad būtų atliepti pareigūnų lūkesčiai, tačiau, pažymi M. Sinkevičius – finansinės galimybės yra ribotos. 

„Vyriausybė, premjerė su finansų ministru ieško būdų, kaip atliepti pareigūnų lūkesčius. Natūralu, kad mes dabar kviečiamės pareigūnus, turime jiems lūkesčių, natūralu, kad ir pareigūnai turi lūkesčių valdžiai, tai manau, kad reiktų dėl tų lūkesčių susiderinti“, – kalbėjo partijos lyderis. 

„Pinigų yra tiek, kiek yra, ir reikės balansuoti tarp visų socialinių grupių: ir švietimiečių, ir pareigūnų, statutinių pareigūnų, ir jų norus tenkinti maksimaliai, bet atsiremiant į piniginės storį, biudžeto storį, biudžeto dydį. Čia nėra tas pratimas, kur abra kadabra ir pinigai atsiranda“, – akcentavo M. Sinkevičius. 

ELTA primena, kad statutiniai pareigūnai antradienį prie Seimo rengia protesto akciją, kurios metu žada išreikšti pasipiktinimą nepakankamu finansavimu teisėsaugos institucijoms. 

Kaip skelbia Nacionalinis pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimas (NPPSS), protesto akcijoje „Popierinis saugumas“ dalyvaus statutiniai pareigūnai, prie jų prisijungs ir šalies aplinkosaugininkai. 

Anot NPPSS, akcija nukreipta prieš valdančiųjų rengiamą šalies biudžeto projektą, kuriuo statutinių pareigūnų atlygiui numatyta skirti 24,1 mln. eurų.

