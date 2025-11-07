Sinkevičius atsakė, kada tikėtis kandidato į kultūros ministrus

Tai jis pranešė duodamas interviu naujienų portalo „15min“ laidai „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“.
„Greičiausiai kitą savaitę uždarysime tą temą, pasiūlysime prezidentui vertinti mūsų pateiktą kultūros ministrą, ir situacija nurims“, – teigė M. Sinkevičius.
Jo teigimu, kultūros ministro klausimas turėtų būti išspręstas per artimiausią savaitę.
„Ir tai, kas buvo nuspręsta taryboje, mes realizuosime“, – pabrėžė socialdemokratų pirmininkas.
M. Sinkevičiaus teigimu, jo galvoje šiuo metu yra keturi–penki kandidatai į kultūros ministrus.
Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.
Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.
Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimt ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.
I. Ruginienė teigė, kad ministro paskyrimo klausimas bus sprendžiamas „pačiais trumpiausiais terminais“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!