 
Kalendorius
Lapkričio 7 d., penktadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Sinkevičius atsakė, kada tikėtis kandidato į kultūros ministrus

2025-11-07 12:01 / šaltinis: BNS
2025-11-07 12:01

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą savaitę turėtų būti prezidentui pateikta kultūros ministro kandidatūra.

Mindaugas Sinkevičius BNS Foto

Valdančiosios Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, kad kitą savaitę turėtų būti prezidentui pateikta kultūros ministro kandidatūra.

REKLAMA
2

Tai jis pranešė duodamas interviu naujienų portalo „15min“ laidai „Apkalbėkime. Su Tadu Ignatavičiumi“.

„Greičiausiai kitą savaitę uždarysime tą temą, pasiūlysime prezidentui vertinti mūsų pateiktą kultūros ministrą, ir situacija nurims“, – teigė M. Sinkevičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jo teigimu, kultūros ministro klausimas turėtų būti išspręstas per artimiausią savaitę.

„Ir tai, kas buvo nuspręsta taryboje, mes realizuosime“, – pabrėžė socialdemokratų pirmininkas.

REKLAMA
REKLAMA

M. Sinkevičiaus teigimu, jo galvoje šiuo metu yra keturi–penki kandidatai į kultūros ministrus.

REKLAMA

Nuolatinio vadovo Kultūros ministerija neturi nuo spalio 3 dienos, kai iš pareigų pasitraukė „aušriečių“ deleguotas ministras Ignotas Adomavičius. Jis pareigas ėjo savaitę.

Kaip rašė BNS, valdančiųjų sutarimas atiduoti Kultūros ministeriją „Nemuno aušrai“ ir prezidento sprendimas kompetencijos kultūros srityje neturintį I. Adomavičių paskirti kultūros ministru išprovokavo kultūros bendruomenės protestus.

REKLAMA
REKLAMA

Nors Socialdemokratų partija galiausiai nutarė perimt ministeriją iš „aušriečių“, o jos vadovo ieškoti ėmėsi pati premjerė Inga Ruginienė, protestai tęsiasi iki šiol, kultūrininkams priešinantis bet kokių „Nemuno aušros“ atstovų darbui Kultūros ministerijoje.

I. Ruginienė teigė, kad ministro paskyrimo klausimas bus sprendžiamas „pačiais trumpiausiais terminais“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Mindaugas Sinkevičius Kauno apygardos teisme (Vaidos Girčės nuotr.)
Sinkevičius apie partnerių signalus dėl „aušriečių“: būtų gerai, kad ministras informuotų premjerę ne per spaudą (10)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų