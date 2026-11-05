Šiaulių rajone sužalotas policininkas

Kaip pranešė Policijos departamentas, šis įvykis užregistruotas trečiadienio vakarą, apie 20 val.
Šiaulių rajone sulaikomas neblaivus vyras sužalojo policininką
Toliočių kaime, namo kieme, sulaikant smurtavusį artimoje aplinkoje vyrą (gimusį 1986 m.), šis aktyviais veiksmais pasipriešino ir sužalojo Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pareigūną (gimusiam 1997 m.).
Medikams suteikus pagalbą, nukentėjęs policininkas gydomas ambulatoriškai.
Neblaivus (nustatytas 1,91 prom. girtumas) įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo artimam giminaičiui ar šeimos nariui bei pasipriešinimo policijai.
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